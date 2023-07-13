大陸外交部前發言人趙立堅於年初調任邊界與海洋事務司副司長，一度引起海內外關注。近日，其行事高調的妻子湯天如在微博秀出一面錦旗，讚丈夫是「為人正直為國為民的好官」，也讓人重新注意到這位有「戰狼發言人」之稱的大陸外交官。

香港星島網報導，湯天如在微博帳號「大聰和臭丫頭」上傳一張錦旗照片，錦旗文字表明要贈予大陸外交官趙立堅，稱其是「為人正直為國為民的好官」，並寫下「大國外交盡職盡責，以人為本外交為民」16個大字，署名則為「葉凌志母親」。有網友推測，葉凌志可能是被拐帶到緬甸的小孩。

湯天如寫道，「借這面錦旗送給所有的中國外交官，每名外交官都在默默無聞的付出，為國為民負重前行。感恩相遇，感謝大家一直以來的支持。最該感謝的是中國駐緬甸大使和使館相關工作人員，在你們堅持不懈努力下孩子安全回到媽媽身邊。也希望孩子們擦亮眼睛，世上只有媽媽好。」

報導指，因趙立堅妻子湯天如多次在微博上發表秀恩愛論政，包括心疼丈夫工作辛苦，沒有加班工資與獎金，又稱趙立堅護國家戰鬥輿論第一線，卻換來「國內外造謠聲罵聲一片」等。此前，更曾發文疑似稱趙立堅染疫，抱怨買不到退燒藥。她的高調行徑被部分網民批評。

今年1月11日，趙立堅突然被調離大陸外交部新聞司副司長、發言人職位，改任邊界與海洋事務司副司長消息傳出後，湯天如曾在微博發文寫道「牢記使命，不忘初心，砥礪前行，榮辱不驚」。其中「榮辱不驚」，疑似為丈夫抱不平，引起熱議。

趙立堅淡出幕前一段時間，今年3月終於現身，在廣西的中越邊界巡視。5月19日至24日，趙立堅一行前往雲南調研國家陸地邊界管理與合作工作，到中緬邊界一帶實地踏查邊界線。報導指，不知營救流落到緬甸的小孩是否與此行有關。