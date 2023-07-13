●《華爾街日報》援引知情人士報導，在新發現的中國駭客攻擊行動中，美國國務院是被入侵的聯邦機構之一。報導指出這項具針對性的間諜活動發生在春季，當時拜登政府正試圖緩解美中兩國日益緊張的關係。美國國務院周三證實6月偵測到「異常活動」，隨即採取兩大因應措施，但拒絕評論幕後主使是否為中國政府，也不願透露事件發生在國務卿布林肯6月訪問中國之前或之後。微軟則直接點名一個來自中國、名為Storm-0558的駭客組織自5月起開始攻擊包括美國政府在內約25個機關組織的Outlook電郵帳戶，並進行收集情報等間諜工作。

微軟強調已經與美國國土安全部、網路安全與基礎設施安全局等部門合作，以防範此類攻擊，並將繼續監視該中國駭客組織。

●根據聯準會發布的轄區經濟報告「褐皮書」，在5月底至6月底期間，5個轄區回報經濟活動增長，5個轄區表示經濟沒有成長，另兩個地區稱經濟活動小跌，總體而言，美國經濟活動微升，未來數個月料將保持低度增長。

●美國6月CPI年漲3.0%，較5月的年漲4.0%大幅放緩，並創下2021年3月以來最小漲幅；月漲0.2%，低於市場預期的月漲0.3%。排除波動性較大的能源與食品價格後，6月核心CPI月漲0.2%，低於5月的月漲0.4%與市場預期的月漲0.3%，並創下2021年8月以來最小漲幅。與去年同期相比，6月核心CPI上漲4.8%，低於5月份的年漲5.3%和市場預估的年漲5%，並創下2021年10月以來新低。6月民間部門每周平均實質所得增加0.5%。

●美國能源資訊署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加594.6萬桶，遠超出市場預期的增加48.3萬桶。上周美國汽油庫存減少3000桶，遠超出市場預期的減少72.7萬桶。餾分油庫存增加481.5萬桶，市場預期為減少26.2萬桶。上周美國原油進口量增加59.9萬桶/日；煉廠產能利用率上升2.6百分點。

●加拿大央行周三宣布其關鍵隔夜利率調升25個基點至5.0%，創下22年新高，此決議符合市場預期。該央行並表示，因通膨一直停滯在高於央行2%目標的水準，可能需要進一步升息。加拿大央行會後沒有提供利率政策指引，並將實現通膨目標的時間延後半年，至2025年中。該央行預估明年加拿大的CPI約為3%，到2025年中回落至2%，並將第二季國內生產毛額（GDP）季增年率由1%上修至1.5%，預估今年全年GDP成長1.8%、明後年分別成長1.2%和2.4%。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，本周美國30年期固定抵押貸款利率平均值為7.07%，較前一周上揚22基點，為去年11月以來首度站回7%大關，距離去年10月創下的20年高點只差10個基點。

●美國通膨數據較預期疲弱，使聯準會將在7月最後一次升息的預期升高，周三美元和美國債息大跌。美元指數重挫1.2%，報100.51，創下去年4月以來的近1年新低。美國10年期指標公債殖利率尾盤跌11.9個基點，報3.865%。通常與利率預期同步的美國兩年期債息崩跌15.2 個基點，報4.744%。

●受美元大跌提振，周三紐約期金勁揚1.27%，報每盎司1961.7美元。

●美國通膨持續緩解，聯準會採取激進升息立場的預期降溫，有利於原油需求前景，周三紐約期油收漲92美分或1.23%，報每桶75.75美元。倫敦布蘭特期油收漲71美分或0.89%，報每桶80.11美元，為5月以來首度漲破每桶80美元大關。