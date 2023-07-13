法新社報導，以美國為首的北約對於中國逐漸增長的勢力抱持愈來愈警惕的態度，因此試圖強化與亞洲太平洋地區民主國家的合作。

北約正在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會，澳洲、日本、紐西蘭與韓國領袖連續第2年出席。

北約先前規劃在東京開設聯絡辦公室，以促進與日本的合作。但法國出手阻擋，堅稱北約應專注於保護歐洲大西洋地區的責任。

馬克宏（Emmanuel Macron）在峰會後表示：「不管別人怎麼說，地理問題無法變通…印太地區不屬於北大西洋，所以我們萬萬不能讓人覺得北約似乎正在其他地區建立合法性、在地理上建立存在感。」

有些盟國外交人員對於馬克宏的反對意見不以為然。

史托騰柏格會晤日本首相岸田文雄後堅稱，在日本開設聯絡辦公室仍是「討論中」的議題。他說，北約想要在網路和海洋安全等領域深化與日本的合作。

史托騰柏格說，北約與亞太地區夥伴的會議，向外界傳遞了一個訊息：「安全不只是區域性，而是全球性，因此我們真的必須團結」。

他指出：「中國在新的軍事能力上投入重資，就證明了這一點…我們預期，中國在2035年之前將在飛彈上裝載1500枚核彈頭，（射程）可達北美和全歐洲，也就是北約（成員國）的領土。」

史托騰柏格還說：「北約沒有要變成全球軍事聯盟，而是認知到這個地區正面臨全球性挑戰，中國崛起就是其中之一。」

美國將中國視為主要的全球競爭對手，長期力促北約內部的歐洲盟國對中國採取更強硬的立場。

北約成員國領袖昨天發布聲明，對於俄羅斯與中國「深化戰略夥伴關係」表達擔憂，並呼籲中國政府利用自身影響力去勸說俄國停止烏克蘭戰爭。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1120713