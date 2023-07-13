緯創挾AI題材股價直線狂飆，今(13)日盤中再度衝上漲停價136元，創下新天價。有網友在PTT發文指出，緯創近期走勢跟當年的萬海很像，萬海2021年7月1日最高漲到353元，但之後一路走跌，至今只剩下50.5元左右，他好奇詢問「緯創到多少才會是353元的萬海？」引發其他網友討論，有人分析除非美國宣佈不搞AI，或等明年營收公布後可能下跌。

一名網友發文表示，航運股萬海兩年多前走勢超猛，曾連拉4、5根漲停，每次常常開盤不到15分鐘就漲停，但接著從最高353元一路衰敗，至今跌幅高達85%。

該名網友說，近期相關的AI股緯創頗有當年萬海的走勢，動不動就漲停，大家預估緯創還會漲多少變成萬海353元的翻版呢？

其他網友紛紛表示，「哪天美國宣布，不搞AI了，恐有危及人類風險，那一天股價就會掉下來了」、「緯創EPS(每股盈餘)超爛，要等明年營收開出吧，有夢最美跟海一樣，獲利跟不上自然就跌很快」、「緯創的問題是毛利率吧，但目前資金就是很熱」、「當緯創成為股王的那一天，就是萬海劇本開始的時候」。

但也有網友認為緯創、萬海無法相提並論，「差很多，AI不會是景氣循環股，緯創上看1000元」、「緯創算以前熱門定存標的了，不能這樣比吧，覺得電子股會像海運一樣泡沫？」、「代工廠的代工本質又不變，頂多就是量變大，毛利是會差到哪去」。