一名43歲男子小陳（化名）於2023年1月間透過交友軟體認識曉雲（化名），雙方談妥「2小時7000不限次數無套不內射」。未料兩人發生性行為之後，小陳卻不守信用，先開車將她載到超商，人進到店裡後直接轉頭開溜，並未支付原本約定的性交易費用。經台北地院法官審理，依詐欺得利罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。全案仍可上訴。

根據判決書，小陳於2023年1月期間透過交友軟體認識小雲，後順利交換Line聯絡方式，二人也於Line上討論性交易事宜。最初，小陳提出要求「2小時7000元不限次數無套不內射」，曉雲強調「要戴」，小陳則稱「上次不是說好無套這方案了嗎」，曉雲眼見拗不過，最終同意小陳提出的要求。

判決書指出，小陳於同年1月17日開車載著小雲前往台北市某處磨鐵。經完事，小陳先開車搭載小雲前往藥局購買避孕藥，再將小雲載至超商並等人入內買咖啡時，竟將小雲隨身包包丟置路邊，隨即開車逃離現場，亦並未遵守約定給付7千元之金額。小雲，因未收到先前二人皆談攏、自己應得之報酬，於是依妨害性自主，對小陳憤而提告。

小陳辯稱，他確實與曉云發生性行為，然而卻是以女方未婚、未生子、單身20歲之前提，方才約定進行性交易。小陳亦強調，之後卻發現事實並非如此，因此深感不甘，最終未付與對方先前談好的價錢，並開車一走了之。

台北地院表示，小陳與曉云確實存在性交易約定之事實，但對曉云提告「強制性交行為」存有疑慮，審酌此部分只有曉云單方面指控，因此性侵部分予以不起訴，並改依涉及詐欺對小陳提起公訴。

台北地院審理時，認為小陳以詐術不法詐取利益，毫不尊重曉云，行為實屬不該。法官考量小陳事後坦承犯行，且當庭表明願賠償告訴人1萬元，但因不被曉云接受，因此最終依詐欺罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

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