國道1號南下322.6公里處上午發生2起車禍事故，第二起事故為駕駛自撞內側護欄後翻車。（國道警方提供／曹婷婷台南傳真）

國道1號南向322.6公里台南大灣路段今天上午近8時接連發生2起車禍事故，32歲籃男駕駛營業半聯結車因未保持安全距離，追撞曾女駕駛的自小客車後，再追撞廖男駕駛自小客車，籃男跟曾女所幸僅受輕傷，均送醫診治；幾乎同一時間又發生31歲陳男駕駛自小客貨車行駛內側車道急煞車後失控，自撞內側護欄後翻車，所幸無人受傷。

國道警方指出，這2起追撞車禍發生後，因第一起車禍行駛在減速車道，第二起車禍在內側車道，加上車輛翻覆，因此，占用中、內、減速車道，造成國道後方車流回堵5公里，現場狀況已經陸續於9點半排除。

根據交通部高速公路局統計，今年上半年國道共發生30件死亡事故，造成34人死亡，其中主要肇事原因為未注意車前狀態，提醒用路人務必行車務必專心。國道警察第四大隊呼籲，用路人行車務必保持行車安全距離，並注意車前狀況，避免行車途中發生類似事件。