全國四技二專甄選入學日前公布錄取名單，基隆市二信中學商業經營科的陳品妤，在全國4.4萬人報名的甄選中脫穎而出，獲得僅有1個名額的國立政治大學金融系錄取。她也同時獲成大會計系及台科大企管系錄取。

其實陳品妤並非一開始就有著好成績，她說，她在念二信國中部時，成績平平，只在班上20名左右。不過在升高中時，考慮到交通及未來升大學成績等因素，幾經考量下，決定直升二信高中商業經營科。至於為何會選擇商業經營科，她笑道，應該是受到從事金融業的母親，以及同樣就讀商業經營科哥哥的影響吧。

陳品妤上高一後，就加入了二信高中的小太陽成長社，擔任基隆市正濱國中假日課業扶助輔導志工，高二榮膺社區服務志工的隊長，帶領志工利用假日到社區進行服務。升上高三後，陳品妤在學校及導師安排下，全心投入課業，四技二專統測成績高達72級分，成為全國第二高分，僅次於同班同學謝承翰。

問到她念書是否有什麼訣竅時，她說，她就只是每天按部就班的依照老師的步調，完成各項作業及考試，有不理解的地方就迅速詢問老師，為此，她也特別感謝二信高中的老師們。

陳品妤說，她能獲得今日的好成績，除自己的認真及努力外，高中三年來各位老師對她的指導及學校提供的環境，讓她在面臨學業問題時，可以快速的獲得解答，對人生規畫有疑慮時，也能獲得有用的指引，讓她能明確定向朝自己的理想邁進。

二信高中表示，台灣科技大學及台北科技大學是技高生升學的首選，而政大金融全國唯一及成大會計全國唯二，更是全國技高商管群學生的「夢想」，該校今年在四技二專甄選入學再添台科大正取7人、備取3人，北科大正取6人、備取11人，除了商科陳品妤正取政大金融系及成大會計系，同班統測榜首的謝承翰如願正取台科大資管系，加上繁星甄選入學應英科楊淑淳錄取台科大、電機科吳靖澄錄取北科大，二信今年的升學表現成績令人驚艷。