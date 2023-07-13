61歲天王劉德華出道多年，不只出了名的親民、謙虛有禮，圈內關於他的美談更是多到說不完，不過香港娛樂記者朱皮在社交平台上爆料，多年前被劉德華電話飆罵20分鐘，還表示要讓外界知道劉德華不為人知的一面，內幕曝光後，網友紛紛開轟朱皮。

香港娛樂記者朱皮日前在社交平台上自曝，曾接到劉德華電話，被他飆罵20分鐘，要豬皮不准跟蹤朱麗倩、不准爆她的私生活，還稱劉德華揚言用20億身價，讓他無法再當娛樂記者，甚至要讓他沿街乞討、睡天橋，朱皮趕緊解釋他不是採訪朱麗倩，劉德華才發現是誤會一場。

劉德華自責錯怪朱皮，事後當著十幾個娛樂記者的面，在TVB門前公開道歉、擁抱，事件才順利落幕。朱皮談到此事，對劉德華的一字一句都記憶猶新，表示雖然事隔多年，仍要讓外界知道劉德華不為人知的一面。

內幕曝光後，網友紛紛把矛頭指向朱皮：「我站華仔這邊」、「先不論真假，這不是狗仔應得的嗎」、「劉德華真幹了他還能出来爆料 挑戰智商吧」、「你爆我家人，我肯定也不爽」、「罵得好啊」、「被罵活該」。