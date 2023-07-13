台灣民意基金會董事長游盈隆日前曾提到，多數年輕選民不支持民進黨是正在發生的事，今（13）日則公布一項數據，並透露其證實年輕選民多數不支持民進黨，也突顯民進黨在中壯選民的支持度都已落後民眾黨，未來55歲以上資深選民何時淪陷，恐成民進黨迫在眉睫的問題。

台灣民意基金會日前公布6月最新民調顯示，國民黨20.4%、民進黨24.6%、民眾黨是22.2%。在政黨支持方面，20-34歲，民眾黨以超過20個百分點全面碾壓民進黨和國民黨；35-44歲，民眾黨和民進黨平分秋色，各擁有二成五支持，超過國民黨8個百分點；45-54歲，民眾黨領先兩大黨約5個百分點；55歲以上，這部份佔全國選民約四成的人口中，民進黨有壓倒性優勢，領先國民黨5個百分點，領先民眾黨至少20個百分點。但游盈隆今發文表示，該數據證實年輕選民多數不支持民進黨，也突顯出民進黨在中壯選民的支持度已落後民眾黨，「未來55歲以上資深選民何時會淪陷？顯然已經是一個迫在眉睫的問題」。

「政黨支持度是政黨社會基礎雄厚與否的指標」，游盈隆認為，民進黨以二成四社會支持度要支撐完全執政的巨大權力金字塔，就是頭重腳輕根基淺，在這種情況下，一個政策沒搞好，小則摔的鼻青臉腫，大則摔個四腳朝天。游盈隆分析，民進黨已失去多數年輕與中壯選民的支持，箇中原因罄竹難書，總結起來有四項，包括一、政黨理想性喪失殆盡；二、執政道德光環蕩然無存；三、與其他政黨差異日趨模糊，特別是其他黨也乏善可陳的時候；四、民間盛傳民進黨人貪污腐化、貪得無厭、特權橫行、黑金掛勾、學倫性騒案件層出不窮、幾乎無惡不作等等，皆重創政黨形象。

民進黨自2016年5月重返執政，一手掌握行政與立法大權，號稱完全執政，在2016年及2020年兩次總統大選各獲56.12%及57.1%選民支持，且立委選舉大獲全勝，民進黨支持度也曾多次超過41%，不過游盈隆說這些都已成昨日黃花，「人民的眼睛是雪亮的」。

游盈隆直言，民進黨政府不能對716的凱道大遊行掉以輕心，這次群眾集會是2020年總統大選凱達格蘭大道藍綠造勢後的第一場，也是Covid-19疫情大流行三年半解封後的第一場，雖然中心訴求「居住正義與司法改革」不夠全面，道德張力略嫌不足，但多年蓄積的民怨與民氣恐藉機引爆，尤其在大選年，只要有十萬人上街頭，府院黨高層不繃緊神經也難。