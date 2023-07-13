第75屆艾美獎（75nd Annual Primetime Emmy Awards）於台灣時間12日晚上公布入圍名單，HBO《繼承之戰》一口氣入圍27項，成為本屆大贏家，入圍24項的HBO《最後生還者》則緊追在後，而HBO在本屆總入圍127項，最風光，而第二名是Netflix，也入圍103項，成績不俗。本屆艾美獎頒獎禮將於美國時間9月18日在洛杉磯舉行。
第75屆艾美獎主要入圍名單：
★最佳劇情類影集：
《繼承之戰》（Succession）
《安道爾》（Andor）
《絕命律師》（Better Call Saul）
《龍族前傳》（House of the Dragon）
《王冠》（The Crown）
《最後生還者》（The Last of Us）
《白蓮花大飯店》（The White Lotus）
《黃蜂》（Yellowjackets）
★最佳劇情類影集男主角：
傑夫布里吉（Jeff Bridges）／《亡命再劫》
布萊恩考克斯（Brian Cox）／《繼承之戰》
基倫克金（Kieran Culkin）／《繼承之戰》
鮑勃奧登科克（Bob Odenkirk）／《絕命律師》
佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）／《最後生還者》
傑瑞米史壯（Jeremy Strong）／《繼承之戰》
★最佳劇情類影集女主角：
雪倫霍根（Sharon Horgan）／《不良姊妹》
梅蘭妮萊恩斯基（Melanie Lynskey）／《黃蜂》
伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）／《使女的故事》
貝拉拉姆齊（Bella Ramsey）／《最後生還者》
凱莉羅素（Keri Russell）／《頭號外交官》
莎拉史努克（Sarah Snook）／《繼承之戰》
★最佳劇情類影集男配角：
F莫瑞亞伯拉罕（F. Murray Abraham）／《白蓮花大飯店》
尼可拉斯博朗（Nicholas Braun）／《繼承之戰》
麥可英普雷邁歐裡（Michael Imperioli）／《白蓮花大飯店》
席歐詹姆斯（Theo James）／《白蓮花大飯店》
馬修麥費狄恩（Matthew Macfadyen）／《繼承之戰》
亞倫拉克（Alan Ruck）／《繼承之戰》
威爾夏普（Will Sharpe）／《白蓮花大飯店》
亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgard）／《繼承之戰》
★最佳劇情類影集女配角：
珍妮佛克莉姬（Jennifer Coolidge）／《白蓮花大飯店》
伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）／《王冠》
梅根費伊（Meghann Fahy）／《白蓮花大飯店》
莎賓娜因帕恰托蕾（Sabrina Impacciatore）／《白蓮花大飯店》
奧布瑞普拉薩（Aubrey Plaza）／《白蓮花大飯店》
蕾雅塞洪（Rhea Seehorn）／《絕命律師》
J. 史密斯卡梅倫（J. Smith-Cameron）／《繼承之戰》
席夢娜塔巴斯科（Simona Tabasco）／《白蓮花大飯店》
★最佳喜劇類影集：
《小學風雲》（Abbott Elementary）
《殺手進城》（Barry）
《混亂陪審團》（Jury Duty）
《破案三人行》（Only Murders in the Building）
《泰德拉索：錯棚教練趣事多》（Ted Lasso）
《大熊餐廳》（The Bear）
《漫才梅索太太》（The Marvelous Mrs. Maisel）
《星期三》（Wednesday）
★最佳喜劇類影集男主角：
比爾哈德爾（Bill Hader）／《殺手進城》
傑森席格（Jason Segel）／《誠實診療室》
馬丁肖特（Martin Short）／《破案三人行》
傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）／《泰德拉索》
傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）／《大熊餐廳》
★最佳喜劇類影集女主角：
克麗絲汀娜雅柏蓋特（Christina Applegate）／《死生之交》
瑞秋布羅斯納漢（Rachel Brosnahan）／《漫才梅索太太》
昆塔布倫森（Quinta Brunson）／《小學風雲》
娜塔莎雷昂（Natasha Lyonne）／《撲克臉》
珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）／《星期三》
★最佳喜劇類影集男配角：
安東尼卡里根（Anthony Carrigan）／《殺手進城》
菲爾鄧斯特（Phil Dunster）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》
布雷特戈德斯坦（Brett Goldstein）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》
詹姆斯馬斯登（James Marsden）／《混亂陪審團》
艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）／《大熊餐廳》
泰勒詹姆斯威廉（Tyler James William）／《小學風雲》
亨利溫克勒（Henry Winkler）／《殺手進城》
★最佳喜劇類影集女配角：
艾利克斯布斯汀（Alex Borstein）／《漫才梅索太太》
阿尤艾德維利（Ayo Edebiri）／《大熊餐廳》
賈奈兒詹姆士（Janelle James）／《小學風雲》
雪莉李勞夫（Sheryl Lee Ralph）／《小學風雲》
茱諾坦普（Juno Temple）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》
漢娜沃丁厄姆（Hannah Waddingham）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》
潔西卡威廉斯（Jessica Williams）／《誠實診療室》
★最佳迷你影集：
《怒嗆人生》（Beef）
《怪物：食人魔達默》（Monster: The Jeffrey Dahmer Story）
《黛西瓊斯與六人組》（Daisy Jones and the Six）
《單身爸爸手記》（Fleishman Is in Trouble）
《歐比王肯諾比》（Obi-Wan Kenobi）
★最佳電視電影：
《Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas》
《熱戀彩虹島》（Fire Island）
《女巫也瘋狂2》（Hocus Pocus 2）
《終極戰士：獸獵者》（Prey）
《怪人：阿爾楊科維克的故事》（Weird: The Al Yankovic Story）
★最佳迷你影集或電視電影男主角：
泰隆艾格頓（Taron Egerton）／《黑鳥》
庫梅爾南賈尼（Kumail Nanjiani）／《歡迎來到慾望舞團》
伊凡彼得斯（Evan Peters）／《怪物：食人魔達默》
丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）／《怪人：阿爾楊科維克的故事》
麥可夏儂（Michael Shannon）／《喬治與泰咪》
史蒂芬元（Steven Yeun）／《怒嗆人生》
★最佳迷你影集或電視電影女主角：
麗茲凱普蘭（Lizzy Caplan）／《單身爸爸手記》
潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）／《喬治與泰咪》
多米妮可斐許巴克（Dominique Fishback）／《嗡嗡作響》
凱薩琳哈恩（Kathryn Hahn）／《最美麗的小事》
芮莉克亞芙（Riley Keough）／《黛西瓊斯與六人組》
黃艾莉（Ali Wong）／《怒嗆人生》
★最佳迷你影集或電視電影男配角：
莫瑞巴特利特（Murray Bartlett）／《歡迎來到慾望舞團》
保羅華特豪澤（Paul Walter Hauser）／《黑鳥》
李察傑金斯（Richard Jenkins）／《怪物：食人魔達默》
約瑟夫李（Joseph Lee）／《怒嗆人生》
雷李歐塔（Ray Liotta）／《黑鳥》
楊馬齊諾（Young Mazino）／《怒嗆人生》
傑西普萊蒙（Jesse Plemons）／《小鎮主婦的愛與死》
★最佳迷你影集或電視電影女配角：
安娜萊吉艾許福特（Annaleigh Ashford）／《歡迎來到慾望舞團》
瑪麗亞貝羅（Maria Bello）／《怒嗆人生》
克萊兒丹妮絲（Claire Danes）／《單身爸爸手記》
茱莉葉路易絲（Juliette Lewis）／《歡迎來到慾望舞團》
卡蜜拉莫羅妮（Camila Morrone）／《黛西瓊斯與六人組》
奈西娜許（Niecy Nash-Betts）／《怪物：食人魔達默》
瑪莉特威佛（Merritt Wever）／《最美麗的小事》
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