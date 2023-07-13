《最後生還者》。（圖／HBO提供）

《怒嗆人生》史蒂芬元。（Netflix提供）

《食人魔達默》伊凡彼得斯。（Netflix提供）

第75屆艾美獎（75nd Annual Primetime Emmy Awards）於台灣時間12日晚上公布入圍名單，HBO《繼承之戰》一口氣入圍27項，成為本屆大贏家，入圍24項的HBO《最後生還者》則緊追在後，而HBO在本屆總入圍127項，最風光，而第二名是Netflix，也入圍103項，成績不俗。本屆艾美獎頒獎禮將於美國時間9月18日在洛杉磯舉行。

第75屆艾美獎主要入圍名單：

★最佳劇情類影集：

《繼承之戰》（Succession）

《安道爾》（Andor）

《絕命律師》（Better Call Saul）

《龍族前傳》（House of the Dragon）

《王冠》（The Crown）

《最後生還者》（The Last of Us）

《白蓮花大飯店》（The White Lotus）

《黃蜂》（Yellowjackets）

★最佳劇情類影集男主角：

傑夫布里吉（Jeff Bridges）／《亡命再劫》

布萊恩考克斯（Brian Cox）／《繼承之戰》

基倫克金（Kieran Culkin）／《繼承之戰》

鮑勃奧登科克（Bob Odenkirk）／《絕命律師》

佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）／《最後生還者》

傑瑞米史壯（Jeremy Strong）／《繼承之戰》

★最佳劇情類影集女主角：

雪倫霍根（Sharon Horgan）／《不良姊妹》

梅蘭妮萊恩斯基（Melanie Lynskey）／《黃蜂》

伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）／《使女的故事》

貝拉拉姆齊（Bella Ramsey）／《最後生還者》

凱莉羅素（Keri Russell）／《頭號外交官》

莎拉史努克（Sarah Snook）／《繼承之戰》

★最佳劇情類影集男配角：

F莫瑞亞伯拉罕（F. Murray Abraham）／《白蓮花大飯店》

尼可拉斯博朗（Nicholas Braun）／《繼承之戰》

麥可英普雷邁歐裡（Michael Imperioli）／《白蓮花大飯店》

席歐詹姆斯（Theo James）／《白蓮花大飯店》

馬修麥費狄恩（Matthew Macfadyen）／《繼承之戰》

亞倫拉克（Alan Ruck）／《繼承之戰》

威爾夏普（Will Sharpe）／《白蓮花大飯店》

亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgard）／《繼承之戰》

★最佳劇情類影集女配角：

珍妮佛克莉姬（Jennifer Coolidge）／《白蓮花大飯店》

伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）／《王冠》

梅根費伊（Meghann Fahy）／《白蓮花大飯店》

莎賓娜因帕恰托蕾（Sabrina Impacciatore）／《白蓮花大飯店》

奧布瑞普拉薩（Aubrey Plaza）／《白蓮花大飯店》

蕾雅塞洪（Rhea Seehorn）／《絕命律師》

J. 史密斯卡梅倫（J. Smith-Cameron）／《繼承之戰》

席夢娜塔巴斯科（Simona Tabasco）／《白蓮花大飯店》

★最佳喜劇類影集：

《小學風雲》（Abbott Elementary）

《殺手進城》（Barry）

《混亂陪審團》（Jury Duty）

《破案三人行》（Only Murders in the Building）

《泰德拉索：錯棚教練趣事多》（Ted Lasso）

《大熊餐廳》（The Bear）

《漫才梅索太太》（The Marvelous Mrs. Maisel）

《星期三》（Wednesday）

★最佳喜劇類影集男主角：

比爾哈德爾（Bill Hader）／《殺手進城》

傑森席格（Jason Segel）／《誠實診療室》

馬丁肖特（Martin Short）／《破案三人行》

傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）／《泰德拉索》

傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）／《大熊餐廳》

★最佳喜劇類影集女主角：

克麗絲汀娜雅柏蓋特（Christina Applegate）／《死生之交》

瑞秋布羅斯納漢（Rachel Brosnahan）／《漫才梅索太太》

昆塔布倫森（Quinta Brunson）／《小學風雲》

娜塔莎雷昂（Natasha Lyonne）／《撲克臉》

珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）／《星期三》

★最佳喜劇類影集男配角：

安東尼卡里根（Anthony Carrigan）／《殺手進城》

菲爾鄧斯特（Phil Dunster）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》

布雷特戈德斯坦（Brett Goldstein）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》

詹姆斯馬斯登（James Marsden）／《混亂陪審團》

艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）／《大熊餐廳》

泰勒詹姆斯威廉（Tyler James William）／《小學風雲》

亨利溫克勒（Henry Winkler）／《殺手進城》

★最佳喜劇類影集女配角：

艾利克斯布斯汀（Alex Borstein）／《漫才梅索太太》

阿尤艾德維利（Ayo Edebiri）／《大熊餐廳》

賈奈兒詹姆士（Janelle James）／《小學風雲》

雪莉李勞夫（Sheryl Lee Ralph）／《小學風雲》

茱諾坦普（Juno Temple）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》

漢娜沃丁厄姆（Hannah Waddingham）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》

潔西卡威廉斯（Jessica Williams）／《誠實診療室》

★最佳迷你影集：

《怒嗆人生》（Beef）

《怪物：食人魔達默》（Monster: The Jeffrey Dahmer Story）

《黛西瓊斯與六人組》（Daisy Jones and the Six）

《單身爸爸手記》（Fleishman Is in Trouble）

《歐比王肯諾比》（Obi-Wan Kenobi）

★最佳電視電影：

《Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas》

《熱戀彩虹島》（Fire Island）

《女巫也瘋狂2》（Hocus Pocus 2）

《終極戰士：獸獵者》（Prey）

《怪人：阿爾楊科維克的故事》（Weird: The Al Yankovic Story）

★最佳迷你影集或電視電影男主角：

泰隆艾格頓（Taron Egerton）／《黑鳥》

庫梅爾南賈尼（Kumail Nanjiani）／《歡迎來到慾望舞團》

伊凡彼得斯（Evan Peters）／《怪物：食人魔達默》

丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）／《怪人：阿爾楊科維克的故事》

麥可夏儂（Michael Shannon）／《喬治與泰咪》

史蒂芬元（Steven Yeun）／《怒嗆人生》

★最佳迷你影集或電視電影女主角：

麗茲凱普蘭（Lizzy Caplan）／《單身爸爸手記》

潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）／《喬治與泰咪》

多米妮可斐許巴克（Dominique Fishback）／《嗡嗡作響》

凱薩琳哈恩（Kathryn Hahn）／《最美麗的小事》

芮莉克亞芙（Riley Keough）／《黛西瓊斯與六人組》

黃艾莉（Ali Wong）／《怒嗆人生》

★最佳迷你影集或電視電影男配角：

莫瑞巴特利特（Murray Bartlett）／《歡迎來到慾望舞團》

保羅華特豪澤（Paul Walter Hauser）／《黑鳥》

李察傑金斯（Richard Jenkins）／《怪物：食人魔達默》

約瑟夫李（Joseph Lee）／《怒嗆人生》

雷李歐塔（Ray Liotta）／《黑鳥》

楊馬齊諾（Young Mazino）／《怒嗆人生》

傑西普萊蒙（Jesse Plemons）／《小鎮主婦的愛與死》

★最佳迷你影集或電視電影女配角：

安娜萊吉艾許福特（Annaleigh Ashford）／《歡迎來到慾望舞團》

瑪麗亞貝羅（Maria Bello）／《怒嗆人生》

克萊兒丹妮絲（Claire Danes）／《單身爸爸手記》

茱莉葉路易絲（Juliette Lewis）／《歡迎來到慾望舞團》

卡蜜拉莫羅妮（Camila Morrone）／《黛西瓊斯與六人組》

奈西娜許（Niecy Nash-Betts）／《怪物：食人魔達默》

瑪莉特威佛（Merritt Wever）／《最美麗的小事》