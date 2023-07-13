一對自新加坡來台旅遊的葉氏夫妻日前到台中旅遊搭乘計程車至旅館時，赫然發現皮夾不翼而飛，慌慌張張地前第二分局公園派出所救助，執勤員警調閱夫妻倆下榻的旅館周遭監視器找到計程車，不到2小時，就讓皮夾物歸原主。葉姓夫妻不斷向員警及計程車司機道謝，還直誇台灣警察為民服務的熱忱世界第一。

公園派出所警員劉佳威、林詠鑫4日23時許在所擔服值班、備勤勤務時，一對男女神情緊張地步入派出所，向員警表示自己是星籍旅客，不知將皮夾遺落何處，因皮夾內有多張信用卡及身分證件，請求員警協助找尋。

經員警詢問，葉氏夫妻表示方才搭乘計程車前往台中公園附近的旅館投宿，下車前還有拿出皮夾付清車資，員警據經驗推斷，皮夾可能遺落在該部計程車上，但葉氏夫妻並不記得計程車車牌與司機姓名，林員只好調閱商務旅館周遭監視器畫面逐一過濾，迅速鎖定離下車時間最接近的計程車，由劉員去電聯繫計程車司機。

在李姓司機的協助下，發現葉先生的皮夾確實掉落在車門旁，葉氏夫妻聽聞，懸在半空的心頭大石總算落地，而司機先生也熱心地趕緊將皮夾送至派出所。葉氏夫妻表示人在異國，雖然語言相通，畢竟人生地不熟，皮夾遺失實在讓他們坐立難安，也擔心這種東西不見的蒜皮小事員警不會放在心上，所幸遇到員警積極協助，計程車司機也熱心幫忙，不到2小時，就讓皮夾物歸原主。

葉先生失而復得的喜悅溢於言表，不斷向員警及計程車司機再三道謝，直說台灣警察為民服務的熱忱果然名不虛傳，難怪台灣是世界名列前茅的安全國家。

分局分局長楊川表示，警察服務不分國籍，藉由這次的積極協助，讓外籍人士對台灣警察留下良好印象，正是最好的國民外交！同時也呼籲民眾外出時，應妥善保管隨身貴重物品，且上下車時應再次確認隨身攜帶物品，避免遺失造成困擾。