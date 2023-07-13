李玟本月5日輕生驟逝，遺產如何分配成為外界關注焦點，據悉她生前將價值約1.5億港幣(6億台幣)的房產以「長命契」方式與母親、姊姊綁定，因此老公Bruce及兩名繼女恐分不到半毛錢，對此，百萬微博主《娛聞蜀黍》不免感嘆：「多絕望才簽下的長命契呢？」

娛樂博主《娛聞蜀黍》昨(12日)發文指出李玟老公Bruce推翻遺囑一事恐落空，主要是李玟去世前，就把6億房產簽署為長命契，因此去世後所有財產便會自動分給母親和姐姐，即便Bruce以「夫妻共同財產」為由，也是分不到半毛錢，得知此消息後，讓《娛聞蜀黍》娛樂博主直呼：「大快人心！李玟老公『如意算盤』徹底落空」。

《娛聞蜀黍》指出李玟深愛Bruce20年，對兩名繼女更是視如己出般的疼愛，即便男方是偽富豪，多年來開銷都由她支付，仍舊對她一心一意毫無變心，直到老公婚內多次傳出緋聞，才看清自己遇人不淑一事，逝世後也未留半點遺產給老公，不免感嘆：「應該是多絕望才簽下的長命契呢？」

根據《鏡週刊》報導，李玟得知老公花邊新聞不斷，長時間都處於低潮狀態，加上罹患乳癌及憂鬱症，導致身心靈飽受折磨，沒想到對老公無私付出，卻被當成透明人般對待，對此，閨密透露李玟這半年來，幾乎整天以淚洗面，不忍表示：「就是不情願離開，她愛得太深了，什麼事情都做得很好，但放不下這段感情」。

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