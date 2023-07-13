《洛杉磯時報》記者葛瑞夫13日報導，快艇明星前鋒里歐納德從今天開始，有資格跟快艇商討提前續約，快艇另一名球星保羅喬治則在美國時間9月1日具有提前談判續約資格，「雙星」最多可跟快艇簽下4年2.2億美元頂薪續約，但一名不具名的球團高層認為這是最糟糕的生意。

「不管是里歐納德或保羅喬治，都應該配不上拿到4年2.2億美元的合約，」這名不願具名的球團高層表示，「假如快艇真的開出這樣的合約續留兩人，那真的是相當糟糕的生意，我會說這是糟糕生意，是因為他們都沒有辦法保證自己的出賽情況。」

事實上，自從里歐納德與保羅喬治2019年夏天攜手加盟快艇以來，兩人從未單季打超過60場例行賽，里歐納德總共缺席147場(包含2021-22年整季報銷)，保羅喬智也缺席了119場，兩人平均單季都至少要缺席到20場以上，這樣的績效太不可靠。

尤其是在上季，保羅喬治球季尾聲就因右膝扭傷提前整季報銷，里歐納德打完季後賽首輪G2，也因右膝半月板撕裂提前宣告球季結束，也讓快艇在首輪以1比4遭到太陽淘汰出局，假如快艇還願意捧上頂薪續約給兩人，未免給予外界「冤大頭」的負面形象。