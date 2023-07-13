《紐約時報》和《華爾街日報》6月底報導，美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯曾就「瓦格納」傭兵組織叛變一事，致電俄羅斯對外情報局局長納雷什金，傳達美國絕無涉入俄國內部混亂。不過據俄羅斯媒體指出，兩人通話的主要焦點放在俄烏戰爭上，納雷什金更表示，等導時機成熟，雙方將以和談方式結束戰爭。

路透社報導，納雷什金（Sergei Naryshkin）12日告訴俄羅斯塔斯社（TASS），證實曾在瓦格納集團24日發動叛變後，與美國CIA局長勃恩斯（William Burns）通話約一小時，但絕大部分討論都聚焦在「烏克蘭問題」上。

納雷什金進一步表示，俄羅斯將在某個時間點與烏克蘭進行談判，「談判遲早會成為可能，這是很自然的，因為任何衝突，包含武裝衝突在內，都會以談判結束，但我們實現談判的條件尚未成熟。」塔斯社沒有說明這是否是他與勃恩斯談話的一部分。

美國中情局則拒絕對此發表評論。

被問到關於這份報導的看法，烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說：「以納雷什金的身分，他對這場戰爭沒有主導權。」同時強調，像納雷什金這樣的菁英分子「對戰事缺乏認知」，而俄羅斯將輸掉戰爭。

烏克蘭自上個月發動大反攻後，曾表示不會在目前這個階段與俄羅斯進行談判，因為這麼做有可能會凍結戰爭局勢。目前俄羅斯仍占有烏克蘭超過1/6的領土。