由於近日藍營內部「換侯說」甚囂塵上，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰11日在節目《少康上線啦》表示，這群人是在製造分化、居心叵測；另他還點名前立委蔡正元、邱毅，指稱針對他的「老鼠冤」，會全部承受， 不會回應或反擊攻擊。對此，蔡正元回應，跟金井水不犯河水，對方「心裡狀態真的有病」。

蔡正元昨（12）日在臉書撰文表示，金溥聰說邱毅和蔡正元「在報老鼠冤」，他直言自己跟邱是在槍林彈雨中為國民黨奮戰，不是在為馬英九或金溥聰奮戰，前總統馬英九跟金最好有自知之明。

除此之外，蔡正元還強調，在政壇打滾以來也是跟金溥聰河水不犯井水，沒有任何冤仇，談不上老鼠冤，「難道金溥聰自認為是老鼠嗎？提醒金溥聰，在黨內被你傷害過的人可多了，這次都會迴向給倒楣的侯友宜。」

蔡正元更怒批，不要刻意把侯友宜的問題推給鄭麗文或「挺郭派」的「不團結」，侯友宜的問題在他自己，不在他人身上。他還稱，朱立倫說要提名最強的母雞，掀開雞籠子卻是病懨懨的母雞，當然會引起小雞們（指國民黨立委）的恐慌和焦慮，這個時候應該好好安撫小雞，同時盡快治好母雞，怎麼會拿起小刀砍殺小雞呢？

蔡正元最後還提到，「金溥聰跟他的病體一樣，心裡狀態真的有病。」