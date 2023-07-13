美攻擊潛艦近40%都在修理或等著維修 抗陸危險了

美國國會研究處（Congressional Research Service, CRS）的新報告指出，由於船廠缺工，加上供應鏈問題，近40%快速攻擊潛艦不是在修理，就是等著接受維修，是海軍原本預計的兩倍。

據CNN和《彭博》（Bloomberg）新聞網12日報導，美國海軍現有的49艘快速攻擊潛艦中，共有18艘處於修理或待修的「閒置」狀態，而這使美國在面對中方數量上佔優勢的艦隊時處於嚴重劣勢。

海軍分析師歐洛克（Ronald O'Rourke）在這份7月6日的美國國會研究處報告中說，維修積壓「大大減少了」任何特定時間可作戰的核潛艦數量，也削弱了「部隊滿足日常任務需求的能力，並可能為在役潛艦帶來更大的作戰壓力」。

上次美國海軍達標是在2015年，共有10艘，也就是19%快速攻擊潛艦在修理或等待維修，不到20%。而2017年是28%、2022年是33%，如今則增為37%。雪上加霜的是，美國海軍快速攻擊潛艦從10年前的53艘，逐漸減為現在的49艘。

37%美國快速攻擊核潛艦因維修問題無法執行任務

五角大廈和國會議員認為，雖然中方海軍規模較大，但潛艦部隊仍是美國的關鍵優勢。如今閒置的潛艦並非俄亥俄級（Ohio-class）彈道飛彈核潛艦，而是能向船隻和陸上目標發射魚雷和「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，並執行如監視等匿蹤任務的快速攻擊潛艦。

至於其中最極端的積壓實例，就是2021年在南海撞上海山的海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22），預計它起碼要花5 年維修，最快要等到2026年才能歸隊服役。而美國海軍現役的3級快速攻擊潛艦有洛杉磯級（Los Angeles-class）、海狼級（Seawolf-class）和較新的維吉尼亞級（Virginia-class）等。