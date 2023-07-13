被封為「新疆女神」的大陸知名女星迪麗熱巴出道多年，憑著甜美臉蛋與優雅又清新的氣質，陸續在《克拉戀人》、《三生三世》、《長歌行》、《你是我的榮耀》中展現精湛的演技，獲得大批觀眾的好評與喜愛，也讓她成功躍升為一線女星。近日，她為新戲拍宣傳影片竟被嫌土，真相曝光後反而被網友盛讚：「這是美女特權。」

迪麗熱巴近日主演的「安樂傳」即將開播，網路上也流傳一則短影片，只見迪麗熱巴身穿紅黑相間洋裝，露出雪白的鎖骨與手臂，面對鏡頭自信的大步向前走，說出台詞：「安樂寨的求娶聘禮準備得怎麼樣？」旁邊的人回答：「一萬水師已就位。」迪麗熱巴不滿意又繼續詢問，直到其他人繼續回應「三萬水師已就位。」她才露出一個滿意的笑容回答：「甚好。」顯然是以新戲的女主角身分展現霸氣。

不過，這段影片被指「迪麗熱巴好土」，許多網友不但不反感，反而紛紛笑倒「我好喜歡」、「巴你真的笑死我了哈哈哈哈哈哈，只有美女拍這種視頻才不會油」、「最後表情好殺，比起以前在慢腳拍的視頻進步好大哈哈哈」、「後面這個表情深得我意」、「這劇有點子上頭啊，又土又甜又搞笑」、「萬水師也等著嫁給寨主呢」

事實上，迪麗熱巴混血感的外貌常成為大眾焦點，之前開播的作品《公訴》推出後，被不少酸民抨擊她頗具異域風情的五官不適合扮演檢察官。受訪時她被問到：「會不會擔心迪麗熱巴的影子太重」時，她也坦言：「說實話是有的，但我也做不了什麼太大的改變，臉也改變不了，只能頂著我的臉去演。」也正因為如此，她投入更多心力在角色的塑造上，「在配音、在演技上都更加努力，讓觀眾們去相信她真的是一位檢察官。」