巴斯夫在一份未預先安排的聲明中說，2023年的息稅前獲利(EBIT)和特殊專案調整後的利潤將為40億至44億歐元之間。
該公司此前已經調降過財測，指今年調整後的EBIT將從2022年的69億歐元降至54億歐元。
巴斯夫在聲明中說：「2023年上半，全球化學產量明顯下降」，公司並將此歸因於工業產出成長放緩。
此前一些化工的同業也削減了財測，例如Croda、Lanxess、Victrex、Clariant和Evonik。
早在去年10月，巴斯夫就已經察覺歐洲存在結構性需求疲軟，該公司制定了削減成本的計畫，並在今年推出在歐洲削減2600個工作職位的計畫。
該公司表示，由於全球消費品需求將低於此前的預期，該公司認為下半年只會出現「暫時性的復甦」。
對巴斯夫和整個化工產業而言，很大程度取決於中國。中國占全球化學品需求的4成以上。目前中國從新冠疫情的解封中，緩慢復甦。
第二季調整後EBIT為10.1億歐元，低於去年同期的23.4億歐元，下降了57%，但符合於分析師預期的10.2億歐元。
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