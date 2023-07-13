林秉樞施暴立委高嘉瑜案，去年新北地方法院一審將林判刑2年10月，其中傷害罪判囚8月，台灣高等法院二審審理後判決，駁回上訴，仍判刑 2年10月。林的部分刑期可上訴，未來如果最高法院上訴駁回，他扣抵曾遭羈押226天，等同於繳交78萬罰金、再服刑14天。

一審認定，林在2021年9月與高女視訊時，曾竊錄截圖9張裸照，11月他指示女助理，在高嘉瑜上節目時「斗內」留言恐嚇，還在馥都飯店對高施暴，登錄高的臉書貼出「小馬送我的勞力士手 錶，真的很開心」等圖文，假冒高傳訊，甚至要求高寫下自白書。

數日後林秉樞在母親靈堂逼迫高女下跪、拉扯頭髮，甚至擔心惡行 被媒體揭發，持私密影像、錄音檔等物恐嚇高，他還要求女助理P圖偽造存款交易明細。

一審依竊錄、傷害、誹謗、偽造文書、恐嚇、無故變更他人電腦相關設備電磁紀錄、強制等7大罪狀，一罪一罰下共判刑13罪，除傷害判刑8月，其餘12罪，判刑3月至6月不等，合併執行2年2月，都可易科罰金。