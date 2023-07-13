民進黨立委高嘉瑜表示，當初會上訴是認為判決太過輕，因為林秉樞受傷的人，不是只有她自己一人，知道有這麼多受害者，她認為自己必須站出來，替所有受害者討公道，甚至希望不要再有下一個受害者。（游念育攝）

【全程字幕】林秉樞再關14天可自由？ 二審維持原判高嘉瑜怒發聲 @ChinaTimes

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴的案件，高等法院今（13）日宣判二審結果，駁回林的上訴，維持原判。對此，高表示，此判刑遠遠無法彌補受害者遭遇的傷害，且她至今沒有感受到加害者任何的歉意與反省，會與律師討論是否再提上訴。

依判決，林秉樞的部分刑期可上訴，但未來如果最高法院上訴駁回，扣抵曾遭羈押226天，等同於繳交78萬罰金，只需再服刑14天就可以重獲自由。

高嘉瑜今日在立法院接受採訪，透露一審結果出來後之所以選擇上訴，是因為受害者並不只有她一人，她希望替所有受害者一起討公道，且不會再有下一個被害人。她透露，林秉樞過去曾有威脅女性的經歷，雖然達成和解，但因為再犯而導致緩刑被撤銷，顯見其行為是一而再、再而三。

對於二審結果維持原判，高嘉瑜坦言，這對受害者來說遠遠無法彌補過去受到的傷害，尤其她根本沒有感受到加害者的任何歉意與反省，且只要再被關幾天就沒事，如何讓加害人真正反省，將會與律師討論是否再上訴。

高嘉瑜強調，林秉樞有自己的攻防手段，但對方過去做的事情荒誕不羈，還在媒體人帶風向，種種事件都讓她不能接受，其他受害者也告知很害怕受到威脅，才會沒有站出來，希望高能夠代替他們堅持下去，「我的努力不是為我個人，而是為跟我一樣受害者」。

高嘉瑜也說，藉這次事件也成功推動數位性暴力的修法，補正過去沒有辦法保護受害者的地方，包括情侶之間的私密照、影像等等，如果未來被作為威脅的手段，法律上是有法可罰的。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113