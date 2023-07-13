高雄市前議員陳致中因犯下洗錢、偽證等罪，遭法院判刑1年2個月定讞，今年5月11日進入高雄市燕巢區的高雄第二監獄服刑。卻有獄友爆料陳致中在獄中享特權，不僅能夠1人1室，剛入獄時1天卻放風2次，甚至入監不到1週就能看掌上型電視，可能還有機會提早申請轉外役監，直呼陳致中根本是進來度假的公子哥。

前總統陳水扁12日臉書以《躺著也中槍的陳致中》為題，為兒子抱屈。陳水扁表示陳致中從小到大，非常低調，所謂高傲、囂張絕非他的本性，什麼常常把「我當議員」「我爸是陳水扁」掛在嘴邊，更是子虛烏有，又不是三歲小孩！陳致中入獄前夕跟媽媽辭行，難怪扁媽憂愁寫在臉上！

爆料消息一出，網友紛紛表示，「出獄後還有一億多可以花，超爽的」、「沒有外役就輸了」、「人家就台灣之孫耶 特權又怎麼了」、「政治路沒了就不演了」、「沒有大電視 算是委屈他了」。

一日放風兩次入監一週擁電視 獄友直呼：來度假的公子哥

根據《鏡週刊》報導，一名與陳致中同監獄服刑的獄友爆料，即便監獄爆滿，陳致中卻仍住在1人1室的舍房，獄友說一般是受刑人剛入獄時，並沒有放風時間，但陳致中剛入獄時卻分別在每天上午9時、下午3時放風2次，還能夠把清洗的衣物拿到操場去曬。此外，一般受刑人要撐半年才能買掌上型電視，陳致中卻在入監一週後就有了，也讓獄友直說根本是「享有特權」。

這位獄友也透漏，曾經和陳致中接觸過的獄友，私下都批評陳致中的態度囂張，只因為他是名人。獄友強調不僅如此，陳致中也被爆料常常把「我當議員」、「我爸是陳水扁」等掛在嘴邊，態度相當高傲。

考量陳致中身分特殊？ 獄方給回應：都依照規定

高雄第二監獄副典獄長蔡鴻源表示，陳致中身分特殊，若同房有獄友與他政治立場不同，可能發生衝突，所以才會在新收期間，讓陳致中1人1室，但他6月底下工廠後，已與另2名獄友同房；放風時間則都依照規定，只是陳致中的時間和其他人錯開，才會造成誤解；獄方強調受刑人通常入監後即可購買掌上型電視，陳時中沒有享有特權。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/12）統計調查，今日「陳致中」的探索概念中，可以發現「我爸陳水扁」、「爽看電視像度假」、「甚至可提早申請轉外役監」、「一人一室還可看電視」上榜。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】