你知道什麼是「瑪卡巴卡」（Makka Pakka）嗎？最近你是否也常被這句話洗版呢？這個近期非常流行的社群梗，其實源自於英國的兒童電視節目《花園寶寶》（In the Night Garden...）。究竟馬卡巴卡是什麼意思，又為什麼會成為一個流行梗呢？快跟著《DailyView網路溫度計》一起來看看吧！

晚安，瑪卡巴卡！你知道這是什麼意思嗎？

近期「瑪卡巴卡」一詞頻繁地出現在社群上，尤其在近日Threads開始流行後，更是在許多串文中都可以看到「瑪卡巴卡」一詞。這個詞是出自於英國兒童節目《花園寶寶》中，在這個節目每一集的結尾中，旁白會跟節目中所有的角色道晚安，也因此出現了經典的「晚安，瑪卡巴卡」這個句子。

「瑪卡巴卡」後來也被延成「晚安」的意思，成為許多人的日常聊天用語。其實在「晚安，瑪卡巴卡」之後還可以接著回覆「晚安，烏西蒂西」，這也是節目中的角色之一。在《花園寶寶》中，旁白會在結尾中陸續跟所有角色道晚安，像是「晚安，烏西蒂西」、「晚安，瑪卡巴卡」、「晚安，咿咕嗶咕」、「晚安，小點點」等等。

「瑪卡巴卡阿卡哇卡米卡瑪卡呣」 超洗腦「瑪卡巴卡之歌」！

除了「晚安，瑪卡巴卡」之外，還有超洗腦的「瑪卡巴卡之歌」，歌詞為「瑪卡．巴卡／阿卡，哇卡／米卡，瑪卡，呣／瑪卡．巴卡，阿巴，雅卡／伊卡，阿卡，噢／哈姆，達姆，阿卡嗙／咿 呀 呦／瑪卡．巴卡，阿卡，哇卡／米卡，瑪卡，呣」。只要聽過一次就很難忘記，超級洗腦的旋律和瑪卡巴卡魔性的舞蹈讓不少人反覆播放，腦海中無限循環「瑪卡巴卡」。

「瑪卡巴卡」近期因為Threads的風潮，開始大量入侵每個人的社群，也成為幾乎每個人都看過的網路梗。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，有關「瑪卡巴卡」的網路聲量，近三個月為4,410筆，其中的兩個高峰分別為金曲獎（7/1）時主持人韋禮安在典禮的最後說了「晚安，瑪卡巴卡」，於隔日（7/2）達到討論高峰（317筆）；以及以配音聞名的YouTuber「星期天配音是對的」於7月7日發布的一則「動物星天頻道 《深入探索：瑪卡巴卡》」影片，同樣在網路上造成討論（428筆）。

在「瑪卡巴卡」近三個月的探索概念中也可以看見「金曲獎」和「動物星天頻道」等主題，顯示在有關於「瑪卡巴卡」的網路討論中，韋禮安在金曲獎的發言，以及「星期天配音是對的」的搞笑影片，都是網友們熱議的主題。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月13日至2023年07月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『瑪卡巴卡』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1))、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。