新時代交通趨勢

暑假到了，全台各地都湧現出遊潮，你是否也收拾好行李、準備出遊去了呢？隨著科技服務日新月異，許多民眾出遊時的交通工具，比起以往更多了「共享汽機車」這個新選項，共享汽機車隨時租、隨時還的便利性，滿足民眾多樣化的移動需求，這些共享移動服務儼然已深入你我的生活，成為新時代的交通趨勢！

《網路溫度計民調中心》透過網路調查方法，簡單隨機抽樣555份有效樣本，在95%信心水準下，以正負4.16%抽樣誤差，完成了這份調查報告。讓我們一起來看看究竟是哪些原因影響了民眾的共享汽機車使用習慣，究竟有哪些契機和困擾會影響大家租用共享車的意願呢？快跟著小編一起看下去吧！

大家喜歡用共享車的原因有哪些？

「移動方式彈性又自由」是共享汽機車最大的優點，有接近6成的民眾都為此被吸引。相較於其他交通工具來說，不必受到班次、發車間距等限制，有需要時就能隨租隨用，不必擔心得在車站苦苦等候發車，或是車次誤點導致後續行程受影響，想臨時改變行程的彈性度較高。

填補大眾運輸網不足

相對於熱鬧的市區，住在郊區環境相對清幽且不擁擠，不過最令人困擾的缺點就是大眾交通工具網可能較不完善。一般通勤路線還好說，但若臨時有其他需求，必須移動到公車、捷運、火車都不好到達的地方時，這時候擁有適合的代步工具就很重要了！這也是共享車能吸引郊區使用者的強勢原因之一。

什麼原因讓人對共享車卻步？

有拉力就有推力！雖然移動方式彈性自由、停車方便、能靈活補足其他碎片化需求，都是共享汽機車吸引大眾使用的強烈優點，但還是有少數因素會影響大家的使用意願。像是共享車數量不足，想使用時卻租不到車(52.2%)；以及取車距離較遠，可能較花費時間(49.8%)，就是阻礙民眾使用的2大因素。

另外，也有少數人覺得車款類型不合需求(19.4%)，或是還沒習慣自助式租車服務（8.8%），這些原因也是降低使用意願的理由。

我們都曾有過的經驗！最常遇到的共享車租用困擾

近年來共享汽機車越來越盛行，不僅是大眾日常使用的交通方式，也成為大家共同的生活經驗。正因為如此，共享運具的各項優缺點變成大家時常討論的重點！透過網友親身經驗，小編整理出租用共享車的租用困擾，一起來看看有哪些吧？

市區好擁擠！停車位好難找啊

你也曾經開心借用了共享車代步，但是到了目的地卻遲遲找不到停車位嗎？尤其身處市區時，擁擠堵塞的交通狀況，加上大量的人潮、車潮，已經讓你動彈不得，若是此時又找不到停車位、停車場還車，那麼原本愉快的心情肯定會一秒被現實冷水澆。也難怪有48.7%的民眾曾為了停車問題，而在使用共享車時感到困擾。

取車距離好遠 太花時間啦！

「取車距離較遠、較花費時間」這項痛點也說中了48%共享車使用者的心聲！雖然共享運具已經逐漸成為日常的交通方式，不過在租用時經常會發現車子跟自身所在地的距離頗遠，有時也許要走上數百公尺的路程才能順利取車，不免讓人覺得如此窘境對於短距離移動需求不太划算，倒不如直接走到目的地，或是選擇腳踏車、公車等交通工具。

數量不夠租不到車

「共享車數量不足」也是使用者整體最常遇到的共享車問題之一，佔43.1%。雖然共享汽機車越來越普及，不過仍以台北、台中、高雄等大都會區的車數較多，其他縣市或郊區的數量則相對不足。另一方面，即便身在大都市，但共享車數多，需求自然也多，還是時常會有「供不應求」，想租車卻又無車可租的尷尬狀況。

根據調查發現，以上這些困擾都是容易降低使用者意願、減少使用共享汽機車的主要因素。不僅如此，接近一半(48.5%)的受訪者表示，如果不使用共享服務的話，就會轉向以「自行駕車、騎車」作為替代方案，如此對於台灣發展綠運輸可是一大隱憂，也與提倡環保、永續、友善環境的現代社會價值觀相互牴觸。

好停車、好找車 就會想用共享車

大家都遇過找不到車或找不到停車位的狀況！79％的受訪者都希望有更多的停車場，或是有更多停車場可租用共享車；還有49.4%的人表示增加更多車輛數，也是提升他們使用共享汽機車頻率的一大誘因；至於排名第三的則是增加車款（36.5%）。

也就是說，是否可以解決「好停車、好找車」這2大困擾，將會是最有效刺激大家多加利用共享車的重要關鍵！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《網路溫度計民調中心》提供，調查時間為2023年5月12日至2023年5月16日，調查方法為網路調查方法，抽樣方式為簡單隨機抽樣，共計完成有效樣本555份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負4.16%。

本文所調查之結果，僅反映受訪民眾的整體意見，不代表本單位立場。