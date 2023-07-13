澎湖縣北寮的摩西分海。（澎管處提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖今年暑假，受到花火節結束和國人選擇出國旅遊的雙衝擊影響，赴澎旅遊是斷崖式的銳減。但也讓公部門開始省思旅遊本質，規劃辦理了「2023年澎湖四季旅遊」系列之「秋之奇岩季－千岩奇秀探索趣」澎湖地質之旅活動，帶您看為何地質學者讚譽澎湖為「上帝的石雕公園」，享受秋遊澎湖的好「石」光。

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處表示，澎湖是台灣海峽最閃耀的明珠，近百座島嶼上累積著歷史人文的智慧結晶，壯麗的海洋景色，讓澎湖處處充滿了大自然的禮讚，而遍布群島的玄武岩，經大自然鬼斧神工的多樣雕琢，令地質學者為之驚嘆。

所以為了建立澎湖新的休閒旅遊價值與永續思維，塑造在地生活、產業、社區、文化、旅遊、環境保護的新生機與新亮點，推出秋之奇岩季經典遊程。

首先為9月30至10月21日每週六出發（計4梯次）的《虎井、桶盤跳島地質探索遊程》，特色為地質導覽、漁村聚落、專業導覽及安排草鞋編織手作明信片體驗為延續海島老手藝與記憶，完成明信片作品給親友傳遞海島文化和祝福。

接著為《馬公本島、漁翁島地質探索遊程》，活動日期自10月28日至11月18日每週六出發（計4梯次），遊程特色除了有地質導覽、地景藝術、專業解說，以及可以一飽眼福珍奇收藏稀有文石外，另還安排讓遊客親自手作屬於個人風格的文石DIY體驗。

澎管處說，凡報名且參與秋之奇岩季經典遊程遊客，至澎湖國家風景區管理處FB粉絲專頁或澎管處官方IG追蹤並於個人FB動態時報或IG貼文分享體驗即可獲得《秋奇岩贈品－玄武岩印章乙個》；另邀請親朋好友對貼文按讚及分享，於每梯次結束後七天結算按讚數，貼文按讚數若為該梯次前五名，將可獲得「7-11禮劵價值200元」或「全聯禮劵價值200元」；除此之外，另參加《2023澎湖四季旅遊》其中2季之主題旅遊活動者，即贈送「不鏽鋼環保杯」1個。