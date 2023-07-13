水果對血糖究竟是好是壞，各方看法不一。家醫科醫師洪暐傑表示，目前醫學研究認為，水果具有預防糖尿病的效益，並有研究發現，每周吃3份藍莓能大降25%罹病機率、葡萄減少12%、蘋果減少7%；但每周3份以上哈密瓜則會增加10%罹病機率。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在臉書表示，目前普遍認為，吃水果能降低罹患糖尿病的機率，大部分研究顯示每日攝取200~300克的水果，可以減少得到糖尿病的機率，但部分研究結果發現，吃過量水果非但不會降低罹患糖尿病的風險，反會增加罹患糖尿病的風險。

不同水果預防糖尿病的效果也不相同，洪暐傑引述2篇國外論文，發現溫帶水果，如蘋果、葡萄等能降低糖尿病風險。

他表示，刊載於2013年《英國醫學期刊》(British Medical Journal)的論文，為了分析不同水果對於糖尿病風險的影響，共計分析12,198人。結果發現，每周吃3份藍莓可大降25%罹病機率、葡萄減少12%、蘋果減少7%、香蕉減少5%、葡萄柚減少5%。李子、桃子、杏桃、橘子、草莓則無預防糖尿的保護效果。值得注意的是，若每周吃3份以上的哈密瓜，會增加10%罹患糖尿病的機率。

此外，2017年《美國臨床營養學雜誌》(The American Journal of Clinical Nutrition )發表的一篇論文，在分析45,411人後發現，每周吃3份溫帶水果（例如蘋果、梨子、杏桃、葡萄、桃子、柿子），可以降低女性6%罹患糖尿病的機率。

洪暐傑總結表示，根據上述研究，大致而言，溫帶水果像是蘋果、葡萄，能減少糖尿病的發生。