儘管曾多次公開呼籲應暫停AI技術發展並將AI技術納入監管，但馬斯克周三在推特上宣布成立xAI，並宣稱其宗旨是想要「瞭解宇宙的真實本質」。

業界認為馬斯克此舉是為了與ChatGPT的研發公司OpenAI一較高下。

根據官網上的資訊，xAI將於7月14日在推特直播間Twitter Spaces舉辦活動，由公司團隊在線上為大家解惑。

xAI團隊不乏曾為谷歌、微軟等多家美國科技巨頭及ChatGPT之父OpenAI效力的工程師與科學家，其中包括DeepMind前工程師Igor Babuschkin、谷歌前工程師Tony Wu和前研究科學家Christian Szegedy、微軟前工程師Greg Yang等。

該新創公司將由已經身兼多職的馬斯克親自領軍。

xAI聯合創辦人之一Greg Yang表示，該公司將鑽研AI「深度學習中的數學」、探索AI的「萬物理論」，進而將整個AI技術推向新的高度。

馬斯克4月時曾表示自己將推出名為「真相GPT」（TruthGPT）的AI平台，或是能盡可能尋求真相的AI技術，以挑戰谷歌的聊天機器人Bard以及微軟整合AI技術的搜尋引擎Bing。

根據州政府的監管文件，今年3月馬斯克在內華達州註冊成立一家名為X.AI Corp的公司。英國《金融時報》此前曾報導，馬斯克為該項目已經向輝達採購數千個高性能的GPU處理器。