7月中旬幾乎都在歐洲訪問的韓國總統尹錫悅，11與12日剛結束完在立陶宛舉行的北約峰會，分別與多國進行一對一的場邊會議，也增加韓國在國際上的知名度。

為了抑制中國大陸崛起、幫助烏克蘭戰勝俄羅斯，以及制衡朝鮮的核威脅，北約這個軍事組織開始拉攏韓國、日本以及澳洲等國的協助。若不是法國反對，這個軍事同盟組織可能已在日本設立辦事處。

歐洲時間13日，尹錫悅將去拜訪大客戶波蘭，因為這個緊鄰烏克蘭的中歐國家，在過去3年以來，買了最多從韓國出口的軍用武器。同時，尹錫悅也會跟多位軍工複合體的代表會面。

韓國政府不提供交戰國家致命武器援助，不過，烏克蘭駐首爾高級官員表示，現在是時候要改變這些規定，韓國政府其實有很多武器可以幫助現在正跟俄羅斯交火的烏克蘭。

烏克蘭駐韓國大使也說，很高興接收到防空與眼鏡蛇反炮兵雷達（COBRA）、反無人機系統、裝甲救護車、軍卡，以及通訊系統。相信韓國可以做很多事情，讓烏克蘭更接近勝利。

韓國已向烏克蘭提供人道主義協助，並承諾提供額外的2.3億美元，其中包括排雷設備以及緊急醫療後送車輛。根據基爾世界經濟研究所（IfW Kiel）截至5月底的統計，捷克、斯洛伐克與瑞典等部分經濟體不大的國家，所提供的金援都比韓國還要多。

日前，在尹錫悅參加北約峰會之前，其辦公室表示，韓國已承諾向烏克蘭提供比去年更高規格的人道主義援助，但沒有透露具體金額是多少。總統這趟歐洲之旅後，協助的內容項目應該不會有太大改變。

俄烏大戰已為韓國經濟成長打開一扇大門，因為買家用更先進的武器取代蘇聯時代留下的武器，去年韓國軍武出口大增超過兩倍，高達170億美元左右，遠高於2021年只有72.5億美元。

軍事專家分析，去年占韓國軍事武器出口比重至少7成的波蘭，為什麼獨鍾這個亞洲國家的武器，因為韓國武器的研發基本上都是專門針對朝鮮。同時，朝鮮的軍武不少也是跟蘇聯系統一樣。還有，韓國的軍武相對便宜。

去年12月，波蘭收到了首批28輛K2坦克車與48門K9自走砲，這是8月與韓國現代Rotem公司以及韓華防務系統（Hanwha Defense Systems）所簽訂的57.7億美元合約的一部分。

韓國跟波蘭最新進行的一項35.5億美元軍武交易中，會提供波蘭韓華的多管火箭系統Chunmoos。此外，波蘭還花了30億美元買進48架FA-50戰鬥機，預備取代波蘭捐給烏克蘭的蘇聯時期米格戰機。

SIPRI（斯德哥爾摩國際和平研究所）統計，韓國是全球第9大武器出口國。現任總統尹錫悅的目標，是希望最晚在2027年之前躋身到第4。俄烏雙方開打以來，韓華Aerospace、韓國航太工業（Korea Aerospace Industries）以及LIG Nex1等國防類股一路大漲，平均比大盤KOSPI的漲幅至少要多上1倍左右。