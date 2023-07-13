台灣道路的車陣中常常能夠看到長輩在賣玉蘭花，不過最近有位年輕火辣的正妹穿梭在車陣之中販售玉蘭花，且該正妹穿著十分清涼，顛覆大眾「賣玉蘭花=老婆婆」的印象，貼文發布後吸引許多網友朝聖，而女子的真實身分也隨之曝光。

臉書粉專《不折不扣的販車人生》近日分享「玉蘭花妹」的照片，可見該名長髮正妹穿梭在車水馬龍的車陣中，身穿著純白緊身背心，配上超短牛仔熱褲，雖然戴上口罩不知道確切容貌，不過纖細手臂和美腿已經迷倒一票人，就連該篇貼文的原PO也笑稱，「朋友問我為什麼車上都是玉蘭花。」

大票網友見狀後，紛紛暴動留言：「玉蘭花西施」、「看來這行業已經不再是奶奶們才能經營了」、「現在連阿嬤都很難生存了」、「這個我會跟她說我全買了」、「玉蘭花也這麼內卷嗎」、「我怎麼都遇到阿公阿嬤」、「請問還有職缺嗎我想應徵」

事實上，該正妹的真實身分就是實況主聶小倩，臉書有15萬追蹤者，其實這張照片是2021年時被直擊的舊照。當年她受訪時表示是因為自己在開車時，常常看到路上有阿公阿嬤在玉蘭花，覺得他們很辛苦，所以來個「賣玉蘭花1天」的企劃，但實際執行時不僅得頂著30度的室外溫度，而且顏值也不是銷售保證，她當天賣了幾個小時沒賣出幾朵，最後哀怨表示：「真的賣不好，超慘」