央行從2021年8月開始持續升息來對抗通膨，但隨著通膨有降溫和高利率對經濟造成影響，其在今年1月決定升息後就開始控兵不動。
外界普遍預期央行緊縮貨幣的行動已告一段落，接下來大家關心其何時開始降息。
韓國消費者物價指數（CPI）去年7月份年增6.3％創24年來最大增幅後，通膨率就開始往下降。雖然今年6月已降至2.7％，但仍然高於央行中期目標水準2％。
央行連續四次維持基準利率不變的背後，是外界愈來愈擔心利率走高令房價進一步下滑，可能讓金融機構的流動性惡化。
韓國央行13日宣布維持基準利率水準在3.5％不變，符合市場預期，為連續第四季貨幣政策會議做出按兵不動的決定。雖然韓國通膨壓力持續放緩但仍處高檔水準，並為金融市場帶來不確定因素。
央行從2021年8月開始持續升息來對抗通膨，但隨著通膨有降溫和高利率對經濟造成影響，其在今年1月決定升息後就開始控兵不動。
外界普遍預期央行緊縮貨幣的行動已告一段落，接下來大家關心其何時開始降息。
韓國消費者物價指數（CPI）去年7月份年增6.3％創24年來最大增幅後，通膨率就開始往下降。雖然今年6月已降至2.7％，但仍然高於央行中期目標水準2％。
央行連續四次維持基準利率不變的背後，是外界愈來愈擔心利率走高令房價進一步下滑，可能讓金融機構的流動性惡化。
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