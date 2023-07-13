MLB場務專家Chad Olsen到新竹棒球場實地勘查。（王惠慧攝）

新竹市長高虹安說，今天共開挖8處，以釐清土層是否能符合排水與級配要求。（王惠慧攝）

新竹市長高虹安邀請MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen來台，13日一早到新竹棒球場現場檢測與評估。會後高虹安表示，今將開挖8處釐清土層是否符合要求，開挖時發現廢棄手套等異物，都會紀錄並交給檢調，另Chad Olsen也發現外野有些設計上的問題，下午也會繼續開挖。

新竹市政府13日安排MLB場務專家Chad Olsen到新竹棒球場實地勘查，上午8點多高虹安與Chad Olsen走進球場內，2人首先停留本壘包處聽取簡報說明，接著一群人也走到一壘外側及一、二壘間2個待開挖處看過，並由怪手等機具開挖後，Chad Olsen也實際走下開挖的坑洞。

事前市府指出，為尊重美方專業，不開放媒體進到1樓場內拍攝，到場的市議員則被安排在3樓貴賓室，有議員反應只看得到開挖動作，聽不見說明，宛如「看默劇」，最後則由高虹安接受媒體訪問。

會後高虹安指出，前市府核定的設計書圖與營造商施工的書圖兩者有頗大差距，也遭監察院糾正，因此，市府在幾個月前，就決定改動整體設計書圖，並在Chad Olsen來台前就提供美方過目，並發現問題。

高虹安也舉例，例如球場土壤高度是否足夠，或球場下方是停車場，停車場頂端連接的土壤高度恐偏低，這些都需仰賴開挖、實際巡量釐清，最重要的是，棒球場公共安全是重中之重，所以先前才會花比較久的時間研議今天球場的巡勘。

針對Chad Olsen今到球場檢測，高虹安說，今天共開挖8處，以釐清土層是否能符合排水與級配要求，開挖時也發現一些不該存在的異物，比如廢棄手套，這些都會記錄，並提供給檢調。

此外，高虹安也說明，Chad Olsen巡視外野時，也發現一些設計上的問題，如先前球員工會曾提及場邊排水溝恐卡住球員動線，因此將其覆蓋上地毯，但Chad Olsen卻認為這不太符合球場規定，以及球場無坡度提供自然洩水等。

高虹安也說，接下來，Chad Olsen今下午還會繼續開挖土壤挖洞，以目視、觸摸方式釐清土層排水性，測試排水，明早也會與對方有結論報告，主要是針對球場現況分析，並以要成為能打比賽與安全性的前提來做改善，後續改善建議須等分析結果出爐再做改善。

對於外界說法，高虹安也澄清，事實上，MLB許多賽事與球場都是BrightView公司來協助檢測與修繕，網路上有很多大聯盟感謝BV公司或Chad Olsen的協助改善的資訊，市府請到BV公司來做相關檢測明明是好事，卻無端遭受奇怪批評與攻擊，強調市府是真的有心修復球場。