美國達拉斯聯準儲備銀行（Dallas Fed）高級商業經濟學家托瑞斯（Luis Torres）最新發布的報告指出，墨西哥已經擠下大陸及加拿大成為美國最大的貿易夥伴，佔比達15.4%，背後原因相當多，包括目前興起保護主義讓企業回流，大陸商品被徵收關稅及美加墨貿易協定的簽署。

Business insider報導，2023年前四個月，墨西哥與美國之間的貨物流通價值達2630億美元，佔美國進出口貨物總額的15.4%，略優於加拿大的15%與大陸的12%，未來墨西哥也有高機率持續鞏固最大貿易夥伴的位置。

雖然是在疫情後才有如此進展，但托瑞斯認為，種子在疫情就已經種下，「前總統川普對大陸商品課關稅、美加墨簽署貿易協定，且疫情過後，許多國家試圖將重要供應鏈轉移至地理位置與政治上較為相近的地區。」

儘管部分市場人士將此現象定義為去全球化，但投資機構Murray Hill Group合夥人Michael Burns表示，「這與去全球化無關，這是全球化進入新階段，大家開始注重區域網路的重要性。」