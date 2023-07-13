7月颱風季，民眾都相當關心是否有颱風影響台灣天氣，氣象專家指出，菲律賓東方外海明天有熱帶性低氣壓發展趨勢，周六、日（15、16日）有機會於南海北部生成颱風，機率約6至7成，且環流範圍也會擴大，周六至下周四（15至20日）受外圍環流影響，迎風面東半部有短暫陣雨，西半部也持續有雷雨。

氣象專家賈新興指出，觀察明天菲律賓東方外海，熱帶性低氣壓有發展的趨勢，周六、日於南海北部有6至7成的機率增強為颱風。周六至下周三受低壓帶水氣移入影響， 花東及屏東有局部短暫陣雨；周日、下周一苗栗以南有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫陣雨。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，周末南邊的低壓系統通過呂宋島進入南海北部，有機會增強為熱帶性低氣壓甚至是輕度颱風，繼續朝向廣東沿海一帶移動，整個環流範圍也會擴大；台灣位於大低壓環流的北側到東北側，東南風會越來越明顯，迎風面東半部及恆春半島一整天斷斷續續有短暫陣雨，西半部還是容易有午後雷雨發生。

吳聖宇指出，下周一、二仍受到熱帶低壓或颱風寬廣的外圍環流影響，東半部持續有短暫陣雨，西半部也有較旺盛的午後熱對流發展；下周三雖然低壓系統可能進入廣東內陸消失，不過明顯的東南風、偏南風仍將持續影響至下周四，迎風面容易降雨。

吳聖宇提醒，從周末開始到下周四之前，會有一段比較多雨的天氣型態，當中牽涉到低壓的發展，雖然目前看來直接威脅台灣的機會不大，但仍要留意後續的發展變化。