台南本土登革熱疫情嚴峻，至12日累計299例，其中仁德153例、東區88例、永康30例為高風險區，另北區因病例數零星散發，也被列高風險區，台南市政府與及疾病管制署今天下午3點將針對仁德區、東區、永康區、北區發布細胞廣播，呼籲上述區域民眾注意防蚊並加強巡視家戶內外環境，徹底清除孳生源，如出現疑似症狀應及時就醫，降低疫情傳播風險。

目前台南12個行政區出現登革熱確診病例，為降低疫情到處傳播風險，台南市政府預計今天內發送細胞廣播，內容為「您所在區域有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施，主動清除室內外積水容器，定期巡檢，有發燒、頭痛、關節痛、紅疹等，請儘速就醫接受快篩。台南市政府、疾管署關心您。疾管署1922」。

台南市登革熱防治中心主任蘇世斌提醒，近期發現不少民眾是在仁德、永康上班，人口移動迅速，各區民眾皆要提高警覺，加強自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，並適時使用經衛生福利部核可之防蚊藥劑，如有疑似登革熱症狀且有上述登革熱流行區域活動史的市民應盡速主動前往接受篩檢。