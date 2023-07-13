巫姓男子前年住院期間認識另名女病患，他趁對方熟睡時將她上衣掀起，在兩側乳房乳頭及腹部黏貼共4塊藥膏，還傳訊及留下紙條「只是要讓你趕快好」，女子醒來後憤而提告，最高法院駁回上訴，依乘機猥褻罪判處巫男有期徒刑6月，得易科罰金，全案定讞。

巫男與被害人在2021年9月間都在某醫院住院，他與她攀談而認識，得知她因肋骨受傷住院及其所住之病房位置，2人聊天後互留行動電話號碼。巫男從9月11日晚上以行動電話及通訊軟體，傳送數則訊息給她，表示要去她病房找她，但她因同時服用及施打安眠藥物陷入熟睡，並未讀取訊息。

巫男在9月12日自行進入她病房之隔間內，見她正在熟睡，將她穿著之上衣掀起，在她兩側乳房及腹部黏貼共4塊藥膏，並留下紙條1紙告知換藥一事，再傳送表示藥膏很有效，因她無法自己換所以冒犯她，隔天早上她清醒後發現胸腹貼有4塊藥膏，且病床邊桌留有字條、行動電話留有巫男傳送之訊息，向警方報案提告。

基隆地方法院一審及台灣高等法院二審審酌巫男未尊重他人身體自主權，藉口為使她傷勢痊癒，趁其熟睡之際，擅自以在其身體私密部位黏貼藥膏方式而為猥褻行為，造成她心理上難以磨滅之陰影，依乘機猥褻罪判處可易科罰金之刑6月，他提上訴，遭最高法院駁回定讞。