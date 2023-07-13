北科大資財系營隊引爆的「白飯之亂」持續延燒，原本有學生在網路上發起「北科第一屆飯桶王大賽」，結果昨天熱炒店老闆宣布將從16日起暫停營業，導致風向丕變，學生慘被網友砲轟，「北科資財營」的臉書粉專也被逼到關閉，而飯桶王大賽的活動發起人今也突發文說比賽不辦了，大嘆水很深。

北科大「白飯之亂」燒不停，有北科大學生11日在網路發起「北科第一屆飯桶王大賽」，表示向學長募到3萬1600元經費，因此參賽不需要繳報名費，且優勝者將可以獲得獎金，但報名要支付押金，完賽就會退還。

但熱炒店老闆昨（12日）發文控訴自己被霸凌，學生已經成魔鬼，接著又在下午宣布將從16日起無限期暫停停業，引起軒然大波，不少網友留言撻伐北科大學生，而主辦「北科第一屆飯桶王大賽」的學生則在今天發文道歉說「不辦了！我好怕！水很深！」同時也在貼文中，連續寫下3次的「對不起」。

貼文引起網友討論，「欸學弟不要被摸頭。加油加油！學長都還在外面跟阿桑筆戰欸」、「幫QQ，說好的言論自由，最後還是被強迫刪除相關言論文章」、「不辦沒關係，辛苦了，然後記得把贊助退回喔！」

而「北科第一屆飯桶王大賽」的發起人也在個人臉書道歉，希望大家不要再過多討論白飯之亂，雖然雙方都有各自立場，但有時候只要站在彼此的角度想一想，這個世界應該會美好許多。此事件最初只是消費糾紛，真沒必要為此去做爭執，而飯桶王比賽也不會舉辦，贊助金額會退還給學長們，再次跟大家道歉「對不起，我錯了！」請大家放過老闆，人家出來做生意非常不容易的。