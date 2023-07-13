張男身上帶有大筆現金和槍枝。（洪靖宜攝）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

25歲的張姓男子為了快速籌措到結婚和育兒基金，竟鋌而走險販毒，他也因販賣毒品所得身價暴漲，開著購入價值上百萬的名車，在屏東等地隨車販售毒品，怕被黑吃黑身上還攜帶瓦斯槍，不過行蹤早已被警方盯上，日前到他住處逮人，並起出大量毒品和現金。

高雄市刑事警察大隊掌握1名25歲的張姓男子，這半年來涉嫌在屏東一帶販毒，他疑似是為了準備結婚和育兒基金，鋌而走險販賣毒品咖啡包、愷他命、一粒眠等毒品，又因販賣毒品所得，購買時下年輕人最愛的賓士C300轎車，隨車販售毒品，又怕被黑吃黑，身上隨身攜帶瓦斯槍。

警方組成專案小組，於上個月14日到他位於屏東縣長治鄉的住處逮人，並於房內查獲毛重52公克第三級毒品一粒眠、約37公克愷他命、200包毒品咖啡包、包裝袋、電子磅秤、新臺幣32萬餘元及相關販毒證物，他只能乖乖就範。全案訊問後，依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

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