位在內湖的美國在台協會（AIT）近期規劃擴建，希望申請現址正門口旁原內湖國中金湖校區用地，變更為機關用地，引發在地民眾反彈，高嘉瑜今早在立法院接受媒體聯訪說，不該由上而下強行要求，「我們是民主台灣，AIT或美國一定更能夠了解民主的意義」，進行溝通、民主程序是最基本的。

高嘉瑜表示，她當然希望台美關係能夠進一步深化，也看到AIT處長長期以來認真推廣台灣的地方風情，但是在內湖這個地方，地方對於AIT旁邊這塊空地長期以來有很多想法，包括過去是金湖國中預定地，到後來也有建議作為社教館、公幼、康寧國小的新校舍，甚至是否可以有中繼宅、其他社會住宅的規畫跟想法。

高嘉瑜指出，民眾會認為，如果這些規畫都沒有，這塊地成為提供AIT員工所使用的休閒娛樂中心，當然會爭取自己的權益，這個過程裡面必須多溝通，不管是外交部代替AIT來申請使用這塊地，應該如何跟地方上做好溝通，做到敦親睦鄰，讓民眾感受到。

高嘉瑜表示，AIT對於內湖能夠帶來什麼樣的貢獻，跟地方上有什麼樣的互動，這是非常關鍵的，另外一個很關鍵的是，台北市主動放棄這塊地，認為因為少子化，所以沒有設校的需求，因此評估不需要，問題是地方上有這麼多的意見、需求北市府卻都沒有看到。

高嘉瑜指出，北市府如果認為不需要公幼、學校、音樂廳、社教館、社宅、中繼宅，那也應該告訴民眾，讓民眾知道市府有另外的想法或規畫，而不是讓民眾覺得原本所想的公共設施，現在都沒了，也沒有其他的替代方案，希望政府不要破壞台美關係。

高嘉瑜表示，應該要跟地方做好溝通，提出好的替代方案，讓民眾能夠接受，而不是一味強行的從上而下要求這塊地要如何使用，「我們是民主台灣，AIT或美國一定更能夠了解民主的意義跟可貴，我們內湖人就是非常民主、理性，而且能夠溝通的地方」，但必須進行溝通、民主程序，這是最基本的。