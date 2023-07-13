有著龍貓隧道之稱的新豐紅樹林生態保護區回來了，紅樹林橋樑災害復建工程近期順利完成驗收，同時也將紅樹林木棧道斷點完成銜接，13日正式開放通行，其中出現部分木棧道斷點，為景觀樓鋼構材料未符合契約規定，縣府與廠剛正訴訟中，並已將木棧道架高避開鋼構景觀樓，順利連接斷典，會勘後安全無疑慮。

新豐鄉紅樹林橋位於紅毛港港區，2007年8月完工，為紅毛港連接新豐紅樹林之主要道路，假日遊客眾多，已成為新竹縣重要景點之一。由於紅樹林橋因結構老舊且受璨樹颱風沖刷影響，造成基礎橋台位移，以致基礎橋台錨碇螺栓拉斷，造成橋面版翹曲，縣府向行政院爭取經費整修。

交旅處長戴志君說，行政院公共工程委員會獲核定工程總經費1988萬元，辦理災害復建工程修復作業，於去年11月4日開工，今年4月底完成橋寬5米，長100米的全橋橋台錨定螺栓、鋼腱修復、鋼板除銹塗裝及不鏽鋼欄杆更新等，並於今年6月驗收完成。

不過紅樹林木棧道部分路線有斷點、涼亭設施損毀等情形，影響遊客行走紅樹林美景體驗及通行安全，為串連原有斷點，縣府辦理新設70米L型木棧道設施及修復一座涼亭損毀設施，於今年5月26日開工，並於7月6日驗收完成，修復經費約160萬元，提供遊客園區完整行走的路線環境。