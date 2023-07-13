112學年度分科測驗今(13)日進入第2天考程，上午開考的歷史科，高中老師認為，試題難易度偏向中等，不過選擇題出題很有水準，題目與課本所教的有一段距離，考生必須具備足夠能力，才能從題幹的史料做出正確判讀，在答題上必然有一定的壓力。

建國中學歷史老師莊德仁表示，今年在歷史科出題上，試題特色以測驗學生閱讀理解分析史料的能力為主，不少題目需要融入歷史探究與實作的方法，並根據史料做出正確的判讀，考生必須能夠依據邏輯推理與歷史因果脈絡，也要注意到不同作者間的立場，才能正確作答。

在試題內涵上，莊德仁提到，國家形塑與政治軍事的試題比例較重，108課綱中所強調的人群移動主題，在本次考試仍占一定比例。另外，108課綱標榜的「探究與實作」共有9題，命題方法多以非選論述的形式融入考題中。

至於混合或非選擇題方面，莊德仁指出，題型多為資料閱讀題，由多則資料組合而成，題幹雖不長但資訊複雜不易理解，學生必須找出問題的核心，才能理解史料的意義與重點。

冊數分布部分，莊德仁說，第一冊台灣史共10題，第二冊中國與東亞史共11題，兩者比例相當。第三冊世界史共19題，占比較重，但其中有不少題目是用來測驗探究與實作的方法。選修上、下冊共6題。

莊德仁認為，這次歷史考題尤其在選擇題上出題非常有水準，題目大多從概念出發，並非單純從課本知識出發，「甚至會有一段距離」，考生必須懂得掌握時空脈絡，懂得組織所學，才能順利解題。