烏克蘭總統澤倫斯基今天樂見七大工業國集團（G7）承諾，無論多久都將支持烏克蘭擊敗俄羅斯，他堅稱，這是讓基輔走上最終加入北約道路的一步。

法新社報導，美國總統拜登在北大西洋公約組織（NATO）峰會與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面後發表演講，向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）展現決心時說，「我們不會動搖」。

他說：「蒲亭仍在懷疑我們的耐力。他仍在下錯誤的賭注，認為美國與我們盟友和夥伴間的堅定信念與團結力量將瓦解。」

澤倫斯基堅稱，西方領導人做出的承諾，等同於讓他可以帶回基輔的「重大安全勝利」。

但他沒有隱瞞一個事實，即他希望這個有31個成員國的北大西洋聯盟能敲定明確的時間表，在俄羅斯已持續16個月的入侵行動遭到擊敗與恢復和平後，讓烏克蘭可以加入北約。

澤倫斯基說，「對烏克蘭而言，最佳保障就是加入北約」，他有信心等到戰爭結束時，烏克蘭將被歡迎入盟，但警告G7的承諾「不應視為北約的承諾，而是讓我們走在加入北約道路上的安全保障」。

北約領導人昨天達成共識，認為應在特定條件滿足時讓烏克蘭加入北約，在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）參加峰會的美國與德國官員表明，這些條件包括基輔必須實施改革，以保護民主制度與法治。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）提到改革時向記者表示：「沒有一個國家可以倖免。」

但這可能會讓澤倫斯基感到挫折，他堅稱烏克蘭的理解是，基輔仍須通過的考驗只是「安全條件」，也就是必須恢復和平，以及俄羅斯停止侵略行為。

他在推特（Twitter）發文說：「我們了解戰爭仍在進行時，烏克蘭無法成為北約成員國。但烏克蘭加入北約，將有利於凝聚我們的共同力量。」

G7的計畫提供了一個架構，各國將在這個框架下與基輔達成雙邊協議，詳述如果俄羅斯加大賭注，他們將提供武器與做出回應，向蒲亭表明他無法倚靠希望國際支持動搖的想法，讓這場戰爭持續打下去。

反對立即向基輔提供邀請入盟時間表的拜登堅稱，G7做出的承諾展現了在基輔對抗俄羅斯與確定入盟條件時，世界強權將站在烏克蘭這邊。

拜登與澤倫斯基和其他G7強權領袖一同在儀式中，公布關於安全承諾的架構文件。他說：「我們將協助他們建立強大的陸海空防禦力量。」G7成員國還包括英國、加拿大、法國、德國、義大利與日本。

拜登讚揚澤倫斯基展現出來的勇氣，稱這是在向全世界樹立典範，「不只是你，還有你的人民、兒子、女兒、丈夫、妻子、朋友，你們很了不起」。