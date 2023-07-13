高雄市原民會在全國原住民族行政盃桌球賽大力推廣桃源金煌芒果。（高雄市原民會提供／林雅惠傳真）

「TAKAO桌上乒！我們桌上拚！」主持人激動的喊著口號，將全場渲染的熱血沸騰。高雄原民會12日晚間舉辦112年度第22屆全國原住民族行政盃桌球錦標賽-開幕式暨選手之夜，現場聚集了共計49個鄉鎮區公所及市府單位，共500名選手一同參與。

原住民族行政盃桌球賽首長組由茂林區長駱韋志拿下冠軍。（高雄市原民會提供／林雅惠傳真）

全國原住民族行政機關桌球好手齊聚高雄展現球技。（高雄市原民會提供／林雅惠傳真）

原住民族委員會夷將．拔路兒主委親自頒發榮獲冠軍的機關首長及議員，高雄市副市長羅達生親臨現場歡迎全國各單位的行政人員來到高雄參與這場一年一度的盛事，地主高雄隊特別以金煌芒果展現創意舞蹈迎接全國鄉鎮的蒞臨，趁勢推廣農特產。

高雄市政府今年承辦「2023第22屆全國原住民族行政盃桌球錦標賽」，於7月12日至14日在鳳山五甲國小體育館開打，本屆共計49個單位參賽，超過500名選手齊聚，要在連續3天的賽事中「桌上乒」，為各自的機關爭取榮耀，透過桌球賽的舉行，把各族群的朋友們齊聚在一起，用桌球運動來增進彼此情誼，也相互切磋球技。

高雄市副市長羅達生以地主身份出席選手之夜，並以原住民族語向大家問候，歡迎所有的選手們來到高雄，羅副市長說，高雄是全台唯一一個擁有16個原住民族群的縣市，這次能夠承辦全國性的原住民族行政盃桌球錦標賽，就是希望能夠讓大家看到高雄熱情待客，尊重文化，以及辦理優質競賽的動力。

高雄市原住民事務委員會表示，如同這次的slogan「TAKAO桌上乒」，該會非常熱烈歡迎各行政單位的長官貴賓們來到高雄，為促進高雄原鄉產業的推廣，在本屆相關賽事伴手禮、獎品，都特別選用正值盛產期的桃源區金煌芒果做為加碼獎勵，希望讓贏得賽事的選手們除了拿到獎盃獎牌之外，也可以品嚐到勝利的果實，

另市集也有陳列聯繫方式供民眾訂購，展現高雄市府力推原鄉農特產，此外，配合原住民族族語推廣工作，在該屆賽事中除各式視覺元素結合各族群族語標示外，在桌球比賽期間也同時辦理族語闖關暨線上互動測驗活動，透過遊戲數位化學習平台PaGamO，打造原住民族語言學習課程，用趣味多元的方式，來促進族語學習與推廣。

一連3天的賽事除第一天進行的首長、議員及男雙女雙之外，接下來2天賽事將進行團體甲、乙組、男子單打、女子單車等賽程，各組別將決選出前5名，7月14日決賽當天，也可以於「高雄市原住民事務委員會」臉書觀看直播精彩賽事。

除了今年辦理桌球賽之外，高雄市政府也取得2025年全國原住民族運動會在高雄，市府也將用更高規格的精神來全力籌辦，屆時歡迎全國原住民運動好手共襄盛舉。