台南愛文登韓國最大直播購物平台，3000公斤芒果禮盒秒殺。（翻攝自平台）

為行銷台南芒果，台南市長黃偉哲快閃韓國2天，昨晚更登上韓國最大行動通訊直播購物平台Kakao，現場3000公斤愛文芒果禮盒秒殺一空。

黃偉哲在韓國當地12日晚間6點與韓國人氣直播主共同推介台南愛文芒果，透過傍晚黃金時段直播放送推播，全網瘋狂最高同時觀看人數破10萬人，直播總瀏覽人次高達150萬人次，讓人見識到韓國超強芒果購買力不容小覷。

台南市政府農業局指出，台灣愛文芒果輸韓超過500公噸，出口量首度超越日本，且較去年同期增加216公噸，此次，以時下韓國最熱門的直播平台合作開創台南芒果未來韓國直購通路，期盼能讓台南優質農特產品在韓國市場創佳績。

黃偉哲表示，近年觀察到韓國對於芒果的購買力不斷上升，因此，針對韓國進行市場分析，發現在疫情3年期間，行動通訊直播購物平台全面超越原有的電視購物頻道，此次旋風式訪韓期間，特別在韓國最大入口網站Naver黃金版位大力推薦台南愛文芒果，接續在人氣直播平台Kakao進行銷售，同時舉辦線上Team Walk健走抽台南愛文芒果等活動，全力拉抬台南愛文芒果買氣。

台灣愛文芒果因鮮紅欲滴的顏色，在韓國被稱為「蘋果芒果」，特別是濃郁香氣跟幾乎沒有纖維的口感，被譽為送禮水果的上品，台南愛文芒果在韓國售價不斐，單顆販售可達台幣近200元。