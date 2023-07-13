這家獲得沙烏地阿拉伯支持的新創公司處境艱難，先是受制於供應鏈問題一直難以提高產量，後又有電動車一哥特斯拉在今年初發動價格戰使市場競爭加劇。

Lucid公布第二季交車1,404輛，只比第一季（1,406輛）少兩輛 。第二季產量較前一季大減6%，跌至2,173輛。

由於特斯拉發動割喉戰，以及受到利率攀升影響，Lucid在5月公布的第一季營收不如市場預期，並下修了2023年的生產預測。

CFRA Research分析師Garrett Nelson表示，我們仍然認為Lucid的成長故事「已經變調」，考量其位於亞利桑那州卡薩格蘭德（ Casa Grande）那座最新、最先進的工廠，其擴產速度尤其令人失望。

Lucid旗下的Air系列豪華電動轎車價格自87,400美元起跳，與馬斯克麾下特斯拉售價為88,490美元的Model S是直接競爭對手。

該分析師並表示，我們仍然認為，由於競爭日益激烈，Air系列為了刺激需求，需要大幅降價。

Lucid並宣布將於8月7日盤後公布第二季財報。