00930永豐ESG低碳高息主要追蹤「特選台灣ESG低碳高息40指數」，排除高耗能、高汙染產業，鎖定40檔兼具高股息、低碳、ESG三要素的優質標的，搭配雙月配息及收益平準金機制，全力滿足廣大存股族需求。

經理人張怡琳表示，隨著時勢所趨，台股高股息ETF追蹤指數特色不斷改變，過往僅單純依殖利率挑選成分股，後來納入ESG評鑑篩選，再到目前最新將高股息、ESG、低碳並列為篩選要件。從歷史回測資料來看，高股息訴求的指數版本「迭代」，也具體反映在中長期回報表現。

統計自2019/7/1至2023/7/5，近四年期間，相較於以殖利率單一因子篩選，增加ESG評鑑因子的高息代表指數，期間總報酬高了近2成；而同時結合低碳、高息、ESG三重因子的「臺灣ESG低碳高息40指數」，期間總報酬又比雙因子代表指數再多出近5成、達到130%，顯示投資人選擇高息產品，不只應重視企業股利配發狀況，更應順應市場趨勢題材，有利於增加資本利得機會。

觀察00930所追蹤的指數成分股當中，絕對碳排前1/4低的權重佔比就達9成以上，而根據目前最新指數前十大成分股來看，成分股組成多為半導體、電子零組件產業，除了擁有低碳能力外，更涵蓋了許多常見的高殖利率股，建議趁最近股市震盪回檔之際，優先佈局00930，幫助從容迎接長期低碳大商機。