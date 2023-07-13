護理大學院校褚姓實習老師，去年在醫院講授課程，因交作業問題與陳姓學生起衝突，她公然以左右手對陳各比中指1次，陳提告後，檢方將褚女依公然侮辱罪起訴，台北地方法院考量褚女已受校方的輔導，且避免無益之刑罰執行耗費國家資源與違反國民法感情，判決免刑。可上訴。

判決指出，褚女是某護理健康大學之實習老師，陳姓實習生在醫院實習並接受褚之指導，但褚因與陳在遞交作業之溝通過程產生齟齬，去年8月16日她在醫院護理站後方，公然以左右手對陳各比中指1次，陳提告。

台北地院法官黃傅偉審理後認為，褚女雖以雙手比中指之動作侮辱陳的名譽，但她自始坦認犯行之態度，並一再向陳道歉，且表示已接受學校對其非正向教學之督導，已構成犯罪，故無從為無罪諭知。

法官說，褚女的公然侮辱之舉，事出有因，且於犯罪動機、主觀惡性甚低，手段非屬極惡，情節尚屬輕微，且陳在案發時為護理學生，卻見陳自始以「與褚女討論時，因不合被告之預期，便遭到不合理的對待，讓其感到羞辱、不舒服的感覺，而欲追究褚女責任」為本案之訴求。

法官表示，陳一直未能發現對自身之學習態度、實習動機及將來之職業責任，有所反思、體悟，再審酌褚女無犯罪前科紀錄，案發時為實習老師，任職在護理大學院校，並被派至本醫院指導學生，現仍任職該院校，案發後，校方安排她接受4小時的在職訓練課程及3次的教學輔導及訪視。

法官認為，由應報、一般預防、特別預防或修復性司法之角度而言，對褚女科以最低度刑仍嫌過重，且依《刑法》減其刑後仍嫌過重，因此判決免刑，避免無益之刑罰執行耗費國家資源與違反國民法感情，且期她經此教訓，能深切惕勵，思量正向教學之作法與心態，以期投入培育未來醫護人員。可上訴。