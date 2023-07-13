疫後出國旅遊持續增溫，現又是暑假旺季加持，易遊網統計上半年機票銷售已較2019年同期成長6成，但許多民眾因為太久沒出國，在訂票或使用上會不小心踩雷，易遊網為旅客整理出9大旅客常見問題和易忽略細節。

Q1：護照過期或是沒有護照可以先訂票嗎？

並非所有航空公司機票都需要護照號碼和效期才能預訂，訂票時若沒有出現填寫護照號碼的必要欄位，即表示可以先預訂，但中英文姓名必須確保與原護照是一致的；若護照號碼為必填項目，則需要辦理好護照後才能訂票，如填寫有誤，後續更改將依據各公司規定收取更改費用。

若還沒有護照的民眾，要特別注意首次申辦時選用的英文姓名，必須透過外交部「外文姓名中譯英系統」，從4種拼音方式選擇其中一種，不能使用沒有在選項內的拚法，訂機票時亦務必與護照選擇的拼音相符。

Q2：如果是雙重國籍有2本護照，到底要使用哪本訂票？

如為雙重國籍，務必留意出入境同一國家需使用同一本護照為準則，並確認各國出入境的護照使用與目的地簽證，以利訂位。

Q3：轉機到底需不需要簽證？

大部分旅客通常僅會留意旅遊目的地是否需要簽證，而會忽略查詢轉機國家的規定。持台灣護照的旅客，在多數國家轉機不入境的情況下不需要持該國簽證，但仍有部分國家是必備文件，常見國家包含中國大陸轉機需持台胞證、美國轉機需有ESTA、加拿大和紐西蘭需要ETA、澳洲則是轉機停留超過8小時就需要準備ETA。

Q4：英文姓名填錯可以更改嗎？

個人資料有誤最常發生的狀況是旅客英文姓名寫錯，而更改姓名的政策，每間航空公司有所不同，有完全不能修改、不接受姓氏調整、修改字母不得超過指定數量、須與原發音相符才可更改等各種規定，並可能收取更改費用。

Q5：機票如有改票需求，需要注意什麼？

機票改票規定依各航空公司有所不同，須先確認所訂機票是否可改票，如可改票，除了會收取改票手續費用外，若非同艙等或是有價差時，亦須補差額；若要更改航點，則須視航空公司規定，並非所有航點都可調整。

Q6：機票退票必須注意什麼？

提出退票申請前，必須先確認票規是否為可退機票，如果為不可退票的機票，僅能取消訂位，但無法退返機票費用。如可退票之機票，退票申請送交航空公司審核後，通常可於1至2個月完成作業。退票必須於出發前提出申請，若為NO SHOW紀錄，可能會被收取更高額的退票費用，甚至被拒絕受理退票。

Q7：若發生重複訂位會很嚴重嗎？

依照航空公司規定，同一旅客不可有重複預訂的情況。重複訂位包含相同日期的航班，或是相同日期或相近時間點的不同航班，皆會被視為是相同行程的機票，所訂機位將會被航空公司全數或部分取消，且不會退返費用，旅客得自行吸收與承擔。

Q8：遇到班機延誤或取消該怎辦？

遇到航班異動時，航空公司若無提供替代航班，大多會以特殊退票免扣手續費的方式辦理；若有替代航班的情況下，旅客欲選擇其他航班，除了須取得航空公司同意外，如有價差情況，航空公司並不會吸收或賠償，旅客須自行補差額。

Q9：若行程有NO SHOW紀錄，會有什麼影響？

機票必須依開立時的行程順序使用，若前段行程未使用，後段行程將無法使用，等於整張機票都會失效，甚至會被收取罰金，而未依規定使用而導致損失，需由旅客自行負責。另須注意的是，部分航空公司規定，起飛前48小時或24小時前取消機位，同樣會被視為NO SHOW。