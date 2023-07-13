搶攻暑假住房商機，台南晶英酒店推出兩檔住房專案，橫跨親子同樂及人文藝術，第一款攜手全台規模最大「國立海洋生物博物館」，主打「夏日親子童樂GO」專案吸引親子客群，入住台南晶英即可搶先預訂超夯的「夜宿海生館套裝限定行程」，與夢幻魚群一同進入夢鄉，專案售價22,999元起。第二款則與座落高雄亞洲新灣區以建築融合藝術美學的「晶英國際行館」合作，推出「文藝共舞」雙城聯賣買一送一住房專案，兩人成行11,999元起，強強聯手鵃旅人規劃暢遊南台灣多元玩法，即日起至9月30日於官網訂房加購高鐵聯票享車票最低7折優惠，還有機會抽中晶華國際酒店集團住宿券。

台南晶英聯手南台灣熱門旅遊景點「國立海洋生物博物館」，推出官網限定「夏日親子童樂GO」住房專案，讓家長帶著小寶貝體驗兩種不同玩法，專案首晚入住位於繁華舊城區的台南晶英酒店，感受寬敞舒適16坪小西門家庭套房，一房一廳的空間設計非常適合家庭出遊，每房還加贈價值五千元以上的韓國頂級兒童寢具品牌「ARIBEBE甜睡組」及兩位成人與兩位未滿六歲兒童的國立海洋生物博物館人氣「夜宿套裝限定行程」兌換券，人氣爆表的夜宿海生館生態體驗遊程，包含了海生館兩日入館，在專業解說人員引導下，深入體驗恆春半島的自然生態與人文風情，包含專屬夜宿旅客的深度解說、夜間導覽、手作DIY、甚至走出戶外造訪潮間帶，帶領大家走進海生館的祕密花園，一探夜晚鮮為人知的海洋面貌，探索神秘海底世界以及重頭戲在湛藍水族館前與魚群們共渡香甜夜晚。

另一檔推薦的則是「文藝共舞」雙城聯賣住房專案，有別府城歷史古都行程，南下開車50分鐘即可抵達位於高雄市中心黃金地段，以「藝術」作為經營核心的晶英國際行館，館內充滿當代獨特的雅緻奢華設計，處處營造令人驚豔的情境氛圍，是為高雄頂級之作，雙城聯賣住房專案內含台南晶英海東家庭客房與高雄晶英國際行館18坪御典侶驛雙人客房住宿各乙晚，含翌日豐盛自助式早餐，房內大片落地窗，讓旅人們盡覽城市風華景色，陽光灑落在由大理石及木質設計的空間所形成的光影也相當迷人，房內房外特色兼具。此外，專案客人還可享頂級餐飲團隊Ukai-tei Kaohsiung西餐或懷石料理獨家九折優惠。