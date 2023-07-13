香港信報報導，中國人民銀行13日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，13日展開人民幣（下同）50億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.9％。人行此前連續第7日保持20億元，單日實現小幅淨投放30億元。

路透統計，本周（10日當周）逆回購到期總額130億元，其中周一到期50億元，周二至周五每日到期20億元。

外匯交易員稍早指出，美國通膨數據公布前，美元連續走軟，日圓轉強也部分加劇美元疲態，人民幣隨其他非美貨幣獲益反彈。

人民幣中間價升44個基本點 人行本周淨回籠逾1兆
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在岸人民幣收挫近300個基本點 貶回7.24元區間
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