香港信報報導，中國人民銀行13日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，13日展開人民幣（下同）50億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.9％。人行此前連續第7日保持20億元，單日實現小幅淨投放30億元。
路透統計，本周（10日當周）逆回購到期總額130億元，其中周一到期50億元，周二至周五每日到期20億元。
外匯交易員稍早指出，美國通膨數據公布前，美元連續走軟，日圓轉強也部分加劇美元疲態，人民幣隨其他非美貨幣獲益反彈。
人民幣兌美元中間價13日報7.1527元，升值238個基本點。上一交易日中間價7.1765元，上一交易日官方收盤價7.1899元，上日夜盤收報7.1650元。
香港信報報導，中國人民銀行13日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，13日展開人民幣（下同）50億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.9％。人行此前連續第7日保持20億元，單日實現小幅淨投放30億元。
路透統計，本周（10日當周）逆回購到期總額130億元，其中周一到期50億元，周二至周五每日到期20億元。
外匯交易員稍早指出，美國通膨數據公布前，美元連續走軟，日圓轉強也部分加劇美元疲態，人民幣隨其他非美貨幣獲益反彈。
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