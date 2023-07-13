在生活中有些人總是難以相處，時常自我為中心，不為他人著想，《小鐵星座》運勢專欄指出，水瓶座、處女座、天蠍座非常難相處，因為做任何事情會先否定對方的意見，且認為自己提出的觀點才是最好的，讓人覺得十分難搞。

▍水瓶座

水瓶座善於理性思考，許多決策能看得很細膩，在工作上讓人放心，但在相處過程中，水瓶座容易唱反調，也不採納他人意見，認為自己的決定才是最好的，令人覺得難以相處。

▍處女座

處女座追求完美，任何事總是以雞蛋裡挑骨頭的態度去面對，因此身邊的人會經常收到他們「善意」的建議；處女座對事物會刁鑽地提出不合理的疑點，再說出心中決定好的事物，讓人覺得難搞不好相處。

▍天蠍座

天蠍座有強烈的佔有慾，在愛情方面，伴侶所做的行為都需在他們的監視下進行，一旦和異性朋友有任何來往，便會妒忌心爆發，並緊迫盯人的追問伴侶，讓伴侶喘不過氣來，所以和天蠍座相處就如同身上綁著一顆不定時炸彈，深怕他們隨時爆發。