民眾黨總統參選人柯文哲13日前往高雄楠梓元帥府參拜，元帥府管委會主委、高市議員陳善慧全程陪同，並與柯文哲會談超過半小時，對於2024總統大選，陳善慧表態力挺會做事的人，至於是否參選立委，陳善慧強調，自己不是立委的格。

柯文哲近日在南部趴趴走，他13日上午前往楠梓元帥府參拜，參香後與陳善慧及廟方人員會談半個多小時並合影，隨後便快步離去，面對媒體提問，柯文哲均未回應，會談內容引發大家好奇，陳善慧表示，柯文哲沒說甚麼，只是來了解地方民情，到元帥府參香祈求平安。

由於民眾黨在左楠地區尚未推出立委人選，此次柯文哲到元帥府參拜並與陳善慧會談，是否找來無黨籍的陳善慧披民眾黨戰袍參選立委，引發各界聯想，對此，陳善慧表示，自己就不是立委的格，只是議員而已，他哪有資格選立委。

針對總統大選是否力挺柯文哲？陳善慧回應，上次高雄市長選舉表態挺陳其邁，是支持陳其邁能為高雄做事，他自己一向都是挺會做事的人，不會挺嘴砲的人，這次總統選舉一樣挺會做事的人。另外，他也問現場媒體，這幾年民進黨執政好嗎？在野黨這幾年像在野黨嗎？大家可思考看看，要挺就要挺會做事的。